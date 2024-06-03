Соцсеть X (бывший Twitter) официально разрешила публиковать порно на платформе

На это обратили внимание журналисты Tech Crunch.
X уже давно имеет много активных NSFW-аккаунтов, но до этого контент 18+ часто удалялся. Впрочем, с 3 июня на платформе разрешили публиковать порнографический контент — с несколькими оговорками.
Пользователи должны его обозначать как чувствительный контент. Это поможет не показывать порнографические материалы пользователям, не достигшим 18 лет или не введшим дату своего рождения.
Правила запрещают контент, «пропагандирующий эксплуатацию, отсутствие согласия, объективацию, сексуализацию или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение».
Также порно-контент запрещено публиковать на видных местах, например как фотографию профиля или баннер.
Правила X применяются ко всему контенту для взрослых, независимо от того, реальные ли фото/видео, созданы ли искусственным интеллектом, или анимация (например, хентай).
Читайте также:
Автор:
В Каменском Днепропетровщине женщина снимала порнографические видео со своим 8-летним…
Мать и ее сожителя, снимавших порно с несовершеннолетней дочерью, оставили…
В Украине планируют легализовать порно.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что…
Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН
В Днепропетровской области весь день будет свет.
В Днепре выбрали самый лучший сквер.
Житель Днепра по привычке выпил несколько яиц из супермаркета, но на этот раз отравился ими.
В Днепре юридическим потребителям повысили тарифы на воду.
Карикатуры художника из Днепра превратили в мультфильм и транслируют по всей Европе.
Сейчас в парках Днепра можно «опробовать» самые разные аттракционы: от комнаты смеха с кривыми зеркалами и тира до чертового колеса и различных батутов.
В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП.
В Киеве впервые за три года пройдет Марш равенства
В Днепре штурмовики подарили музею АТО военный бус.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!