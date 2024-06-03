Соцсеть X (бывший Twitter) официально разрешила публиковать порно на платформе

Соцсеть X (бывший Twitter) обновила свои правила, чтобы позволить пользователям публиковать контент для взрослых.

На это обратили внимание журналисты Tech Crunch.

X уже давно имеет много активных NSFW-аккаунтов, но до этого контент 18+ часто удалялся. Впрочем, с 3 июня на платформе разрешили публиковать порнографический контент — с несколькими оговорками.

Пользователи должны его обозначать как чувствительный контент. Это поможет не показывать порнографические материалы пользователям, не достигшим 18 лет или не введшим дату своего рождения.

Правила запрещают контент, «пропагандирующий эксплуатацию, отсутствие согласия, объективацию, сексуализацию или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение».

Также порно-контент запрещено публиковать на видных местах, например как фотографию профиля или баннер.

Правила X применяются ко всему контенту для взрослых, независимо от того, реальные ли фото/видео, созданы ли искусственным интеллектом, или анимация (например, хентай).

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