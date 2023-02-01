Соседи пришли на помощь: в Каменском мужчина отравился угарным газом

65-летнего мужчину пришли навестить соседи. Они обнаружили, что весь дом был в дыму. Горожанина сразу же вытащили на свежий воздух и вызвали ему «скорую».
На момент прибытия медиков пострадавший находился в критическом состоянии: без сознания, с пониженным АД и низкой сатурацией — 30%. Ему оказали необходимую помощь на месте, после чего доставили в больницу скорой помощи. Спустя некоторое время сатурация составляла уже 70%, но в сознание мужчина так и не приходил, поэтому пациента перевели в реанимационное отделение.
Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь каменчанина.
Читайте также:
Автор:
У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані…
27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки…
В среду, 1 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 31 января…
У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані щодо втрат російської армії у війні проти України.
27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки корму для дорослих котів. Потім він вийшов через касу, не сплативши за товар.
В среду, 1 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 31 января отбили 8 атак врага в Донецкой области.
В Днепре за сутки с 30 на 31 января зафиксировали 23 случая заболевания коронавирусом.
С 1 февраля в коммунальных автобусах Днепра можно будет рассчитаться без наличных денег.
Одевайтесь теплее, друзья!
Днепр получил города-побратима Кёльна два школьных автобуса для выездов на образовательные или соревнования мероприятия или олимпиады.
Житель Кам'янського побив та пограбував таксиста, з яким посварився під час поїздки.
В Днепре 31 января пошел снег, поэтому представители коммунальных служб привлекли к работам посыпочно-снегоуборочную спецтехнику.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!