Соседи пришли на помощь: в Каменском мужчина отравился угарным газом

Житель Каменского растопил печь на даче и едва не погиб от отравления угарным газом. Об этом на своей Facebook-странице сообщила на заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

65-летнего мужчину пришли навестить соседи. Они обнаружили, что весь дом был в дыму. Горожанина сразу же вытащили на свежий воздух и вызвали ему «скорую».

На момент прибытия медиков пострадавший находился в критическом состоянии: без сознания, с пониженным АД и низкой сатурацией — 30%. Ему оказали необходимую помощь на месте, после чего доставили в больницу скорой помощи. Спустя некоторое время сатурация составляла уже 70%, но в сознание мужчина так и не приходил, поэтому пациента перевели в реанимационное отделение.

Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь каменчанина.

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