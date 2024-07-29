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Сорванные флаги, изуродованные памятники: в Днепре на кладбище вандалы осквернили могилы Защитников

Сегодня 09:16
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Неизвестные продолжают издеваться над могилами военных.

Новости Днепра про Сорванные флаги, изуродованные памятники: в Днепре на кладбище вандалы осквернили могилы Защитников

На кладбище, расположенном за ТРЦ «Караван», неизвестные совершили акт вандализма над могилами павших Защитников.

Фотографии опубликовали горожане в сети.

Видно, что вандалы надругались над могилами, сорвав флаги Украины. Кроме этого можно заметить, что один из памятников пытались повредить – изнутри выглядывает часть металлической конструкции.

Горожане отмечают, что такой случай — не первый. Поймать неизвестных до сих пор не удалось.

На кладбище за «Караваном» какие-то ублюдки ходят и ломают памятники наших военных, срывают флаги и пытаются что-то отломить. Это уже далеко не первый случай, – написали в публикации, опубликованной в одном из местных Telegram-каналов.

Напомним, это уже не первый случай в Днепре, о котором сообщают местные жители в этом году, в марте мы писали, что на кладбище поиздевались над могилой военного. Кроме этого, в апреле в Марганце на Днепропетровщине неизвестные вандалы сожгли надгробия погибших воинов.

А в прошлом месяце, в июне, в Киеве неизвестные изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко. Женщину, совершившую акт вандализма, задержали.

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Новости Днепра про Сорванные флаги, изуродованные памятники: в Днепре на кладбище вандалы осквернили могилы ЗащитниковУкраїнська Новости Днепра про Сорванные флаги, изуродованные памятники: в Днепре на кладбище вандалы осквернили могилы ЗащитниковРусский

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