Сообщил о вторжении и помог спасти Киев: новые подробности убийства банкира Дениса Киреева

5 марта 2022 года в Киеве был найден убитым один из участников переговоров Украины и рф. Сначала его назвали российским шпионом, но позже – похоронили с почестями, а ГУР МО назвало своим сотрудником, который добыл ценную информацию и помог защитить Киев.

Денис Киреев был одним из участников первых переговоров с рФ в марте 2022 года. После этого он был убит в центре Киева. СБУ тогда заявило о том, что Киреев был шпионом и работал на оккупантов, но после этого его похоронили на Байковом кладбище с почестями, а ГУР заявило о том, что присутствие Киреева на переговорах с рФ – было его спецзаданием и банкир работал на Украину.

На днях в США в газете The Wall Street Journal была опубликована статья, где утверждалось, что Денис Киреев передал руководству ГУР ценные сведения о будущем вторжении. Сделал он это 23 февраля, и эта информация якобы помогла Киеву выстоять в первые дни и изменить планы оккупантов. Косвенно эту версию подтверждает то, что Денис Киреев был посмертно награжден медалью за «исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности».

Автор статьи собрал документы и комментарии, чтобы разобраться: кем на самом деле был Денис Киреев.

Убитый работал в финансовой сфере, в том числе и в иностранных банках. Позже – с братьями Клюевыми, которые были близки с Виктором Януковичем. После бегства последнего Киреев помогал Клюевым управлять их активами из Киева. Но после начала войны в 2014 году начал закупать оборудование для украинских добровольцев.

В 2003 году родственник Киреева стал заместителем начальника СБУ, а сам Киреев научился извлекать информационную выгоду, общаясь с нужными людьми и занимая высокие посты в банках. У него были хорошие связи в Украине и рФ. В 2021 году именно связи Киреева привлекли к нему внимание Кирилла Буданова, пишет автор статьи. Он также отмечает, что Кирееву нравилось заниматься шпионажем. За годы работы с Клюевыми и в разных банках Кирееву удалось наладить отношения с некоторыми генералами из спецслужб рф. Это и привлекло к нему внимание ГУР.

«У него был необходимый круг знакомств. Через него проходили финансовые операции, поэтому у него были связи со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», — объяснил газете Буданов.

Как пишет WSJ, о планах полномасштабного вторжения Киреев узнал осенью 2021 года. Тогда же военные и разведслужбы США начали предупреждать о угрозе войны.

За несколько дней до начала полномасштабной войны Денис Киреев вместе с семьей должен был уехать в Альпы, но решил остаться. Жена и сын улетели без него.

Уже 23 февраля Киреев передал ГУР свежие разведданные, где говорилось о том, что путин уже отдал приказ о вторжении. Знал Киреев и о том, где будет основной удар – это был аэропорт в Гостомеле, куда хотел высадиться российский десант, чтобы оттуда захватить столицу.

Как отметил Кирилл Буданов в интервью WSJ, если бы не Киреев, то столица скорее всего была бы взята. Информация, полученная от Киреева, дала Киеву возможность перебросить войска для обороны аэропорта и таким образом предупредить захват столицы.

Первый раунд переговоров состоялся уже 28 февраля. Денис Киреев знал двух участников делегации от рф и Буданов предложил ему принять участие переговоров. Таким образом ГУР хотело выиграть время для улучшения ситуации на поле боя. Для Киреева это было не безопасно, поскольку таким образом он «открылся» как украинский агент, но он все же решил участвовать. Второй раунд переговоров был назначен на 5 марта 2022 года. Киреев отправился на вокзал. По пути дорогу ему перегородили сотрудники СБУ и посадили его в свой микроавтобус. Через время Денис Киреев был обнаружен мертвым, а в СБУ заявили, что банкир был заподозрен в госизмене. Но позже в ГУР опровергли эту информацию, заявили, что Киреев был их сотрудником и погиб при выполнении спецзадания. Президент Украины позже посмертно наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: