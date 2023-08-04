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«Сомневался, хочу ли я жить, потому что боль — адская»: в Днепре спасали бойца, которого «разорвала» мина

Сегодня 10:30
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В Днепре спасли жизнь бойцу, которого "потрепала" мина.

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Историю бойца рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

31-летний Сергей до полномасштабной войны работал за границей. 24 февраля вернулся в Украину в отпуск, но на следующий день пошел в военкомат. На этот шаг его подтолкнули воспоминания о покойном отце и жизненные принципы. Сергей говорит, что папа пошел бы защищать Родину, поэтому он тоже решился взять в руки оружие.

Во время боев в районе Угледара Сергей получил тяжелое ранение. Военный говорит, что они с товарищами строили окопы, чтобы укрыться от обстрелов, но это заметили россияне и накрыли их позиции огнем. Стреляли из миномета. Один из снарядов приземлился в нескольких метрах от Сергея.

Очнувшись от взрыва, Сергей увидел, что рядом лежат три куска собственной ноги. Военный почувствовал невыносимую боль.

“Были, конечно, сомнения, хочу ли я жить дальше, потому что боль была адская. Но. Эвакуировали вовремя и благодарю их, что так все получилось”, – признается теперь Сергей.

Куски мины прошили все тело бойца: отрезали левую ногу, разорвали остальные конечности, внутренние органы, а еще спровоцировали ишемию головного мозга.

Сергея сначала доставили в больницу в Днепре, где его состояние стабилизировали, а после этого увезли в Киев. Почти неделю мужчина провел в коме, пережил несколько сверхсложных операций, но впоследствии пришел в себя. Медики говорят, что спастись ему удалось только чудом.

В Киеве Сергея подлатали и отправили на дальнейшую реабилитацию во Львов. Здесь ему сделали две операции. Удалили еще один осколок и восстановили подвижность левой руки. После этого ему установят протез. Каждый день он занимается с физическим терапевтом и улучшает координацию движений. Все это нужно для того, чтобы как можно быстрее встать на протез.

Каждое утро я просыпаюсь и первые три секунды мозг еще не понимает, что у меня уже нет ноги, — говорит Сергей.

После лечения хочет вернуться в строй и помогать своим собратьям.

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