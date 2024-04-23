Солдаты с Днепропетровщины получили награды от главнокомандующего и министра обороны: какие именно

Гордимся нашими защитниками!

Солдаты с Днепропетровщины Сергей, Николай и Александр получили награды от главнокомандующего и министра обороны.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, Сергей, Николай и Александр защищают страну на Донецком направлении. Они имеют одну общую цель — изгнать оккупантов с родной земли.

Парни прошли адские бои. Где продемонстрировали свое стратегическое видение и храбрость, отражая нападения вражеских штурмов. Каждый из них — это живой пример мужества и героизма. Благодаря их профессионализму на фронте удалось сохранить много жизней, уничтожить немалое количество техники и личного состава противника, — отметил Лысак.

За отважные поступки Николая отметили государственным орденом «За Мужество» III степени. Сергей и Александр получили почетные нагрудные знаки «Крест храбрых». Награды вручали главнокомандующий ВСУ и министр обороны Украины.

Гордимся нашими защитниками! Благодаря таким людям, мы продолжаем работать, воспитывать детей и просто ЖИТЬ этот день! — добавил начальник ОВА.

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