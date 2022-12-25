Сократил путь: на Днепропетровщине мужчина попал под поезд

В Павлограде на Днепропетровщине мужчина попал под поезд.

Об этой истории рассказала сотрудница Областного центра экстренной медицинской помощи Светлана Зайчикова.

По словам медиков, 75-летний мужчина решил пойти напрямик через железнодорожные пути. Приехав на вызов, фельдшеры нашли мужчину, получившего травмы, попав под поезд.

У него была неполная ампутация правой руки, множественные травмы скелета, скальпированные раны головы и подозрение на повреждение внутренних органов.

На месте медики остановили кровотечение и обезболили пациента. Для стабилизации состояния они укололи ему физрочины. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в Павлоградскую больницу.

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