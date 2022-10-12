Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з Києва

Мэр Борис Филатов начал свой рабочий день почти одновременно с водителями городского транспорта. Они вместе выпустили на маршруты Днепра первую партию автобусов из столицы.

Об этом Борис Филатов сообщил в сети.

«Когда полторы недели назад треклятые оккупанты ударили по местному АТП, уничтожив более сотни почти идентичных к этим машинам, именно Киев первым предложил помощь. Теперь этот транспорт там, где его ждали – на маршрутах 101К и 146К.

Благодарю замечательных киевлян и городского голову Виталия Кличко.

В честь вас и вашего славного города Киев мы добавили ту же букву «К» к названиям двух наших маршрутов.

Благодарен предпринимателям, которые покупают транспорт для Днепра за свой счет.

И большая благодарность Валентину Резниченко — председателю ДнепрОВА, который сейчас собирает автобусы чуть ли не по всей стране.

Вместе все преодолеем и обязательно Победим!», – отметил городской голова.