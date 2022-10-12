Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з Києва

Об этом Борис Филатов сообщил в сети.
«Когда полторы недели назад треклятые оккупанты ударили по местному АТП, уничтожив более сотни почти идентичных к этим машинам, именно Киев первым предложил помощь. Теперь этот транспорт там, где его ждали – на маршрутах 101К и 146К.
Благодарю замечательных киевлян и городского голову Виталия Кличко.
В честь вас и вашего славного города Киев мы добавили ту же букву «К» к названиям двух наших маршрутов.
Благодарен предпринимателям, которые покупают транспорт для Днепра за свой счет.
И большая благодарность Валентину Резниченко — председателю ДнепрОВА, который сейчас собирает автобусы чуть ли не по всей стране.
Вместе все преодолеем и обязательно Победим!», – отметил городской голова.
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