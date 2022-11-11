Сьогодні попрощаються з Героєм з Дніпропетровщини, який загинув на війні

Вячеслав Поливяный родился 24 июля 1984 года в городе Каменское. Проходил срочную военную службу в 2002-2004 годах. Окончил Днепровский государственный технический университет. Работал на ЧАО «КАМЕТ-СТАЛЬ».
7 марта 2022 года призван по мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.
У него остались жена, дочь, два сына, родители, брат.
Прощание с Героем состоится 11 ноября в 12.15 по адресу: улица Матросова, 78.
Панихида пройдет в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (Слисаренко 34).
Похоронят защитника в 14:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенняя (Соцгород).
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