Сьогодні попрощаються з Героєм з Дніпропетровщини, який загинув на війні

Похоронят защитника в 14:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенняя (Соцгород).

Прощание с Героем состоится 11 ноября в 12.15 по адресу: улица Матросова, 78.

У него остались жена, дочь, два сына, родители, брат.

7 марта 2022 года призван по мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

Вячеслав Поливяный родился 24 июля 1984 года в городе Каменское. Проходил срочную военную службу в 2002-2004 годах. Окончил Днепровский государственный технический университет. Работал на ЧАО «КАМЕТ-СТАЛЬ».

6 ноября в Луганской области от полученных ранений в бою с оккупантами погиб военный из Днепропетровщины Поливяный Вячеслав Леонидович.

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