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Сегодня простятся с нашим погибшим земляком

Сегодня 08:00
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Младший сержант из Каменского Александр Николаевич Бочка погиб еще летом, а похоронят 14 декабря.

Новости Днепра про Сегодня простятся с нашим погибшим земляком

Об этом сообщил Каменский городской голова Андрей Белоусов.

26 июля, вблизи села Нескучное Волновахского района Донецкой области, защищая свободную и независимую Украину, погиб младший сержант Бочка Александр Николаевич.

Александр Бочка родился 25 марта 1971 в Днепродзержинске. В 1990-1992 годах проходил срочную военную службу. В 1998 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет. В течение 1998-2019 годов работал на Днепровском металлургическом комбинате, неоднократно награждался отличиями как лучший рационализатор года.

27 февраля был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

У него остались жена, дочь, мать и брат.

Панихида по погибшему защитнику состоится 14 декабря в Каменском в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. С. Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12.00 на кладбище по улице Романковской.

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