Содрал ножницами и сказал, что это грязь: в Днепре женщине в больнице со скандалом вытаскивали клеща

В одной из больниц Днепра произошла скандальная ситуация.

Жительнице Днепра со скандалом вытаскивали клеща.

Об этом она рассказала в социальной сети.

…Приехав домой, заметила клеща (на ноге, – ред.). Клещ был уже достаточно глубоко, решила самостоятельно не доставать. Знаю, что могут быть последствия.

Приблизительно в 23:40 девушка уехала в круглосуточный травматический пункт одной из местных больниц. На видео, которое она обнародовала в сети, можно увидеть, что у двери пункта она стоит достаточно долго и на ее стуки никто не реагировал.

По словам девушки, это длилось около 15 минут, после чего дверь наконец-то открыл заспанный врач. Когда пациентка рассказала ему о клеще и показала пораженное место, врач содрал его ножницами. После этого сказал, что это был кусок грязи. На то, что эта «грязь» осталась внутри кожи девушки, вероятно, внимания не обратил.

Уехав оттуда со скандалом, я поехала в другую (ред.) клинику. Там рассказала всю историю, врачи были в шоке и сразу принялись за работу.

К счастью, все хорошо закончилось – остатки клеща успешно получили и сказали пациентке наблюдать за своим общим состоянием. Однако девушка осталась разочарованной.

Очень обидно за такое отношение, – говорит она.

Заметим, что если вас укусил клещ, лучше обратиться за помощью к специалисту, ведь есть большой шанс того, что после вытягивания какая-то часть останется внутри кожи. А позднее начало лечения укуса может привести к поражению кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, в некоторых случаях – инвалидности.

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