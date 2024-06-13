Собирался съехать из квартиры и уйти в ВСУ: в Кривом Роге во время ракетного удара погиб велобайкер

В Кривом Роге погиб велобайкер Артур Покутний.

В Кривом Роге во время ракетного удара погиб велобайкер Артур Покутний. Об этом сообщил его друг Денис.

Его мама и родные до последнего надеялись, что он жив. Парень планировал вступить в ряды ВСУ, чтобы защищать свою семью и страну. На фото выше – его последний веломарафон.

Мама Артура — Алина Николаевна, у себя на Facebook обнародовала последнюю переписку с сыном. Женщина до последнего надеялась, что молодого человека найдут живым. Но ночью ей позвонили по телефону правоохранители и сообщили трагическое известие.

Алина рассказала, что Артур арендовал квартиру в доме, возле которого прилетел российский Искандер. Парень планировал съехать из дома и присоединиться к ВСУ.

Хотел из своей арендованной квартиры нам перевезти свои вещи, говорил, что приставку отдашь Ивану, а нам свой огромный телевизор, планшет, Боже, зачем ты это сказал? Мы тогда еще посмеялись, сказали: «Сынок не говори таких вещей, но, Артур, ты что-то чувствовал?» Просматривая твои фото, у меня слезы текут сами по себе, – пишет Алина Николаевна.

Друзья организовали сбор семьи Артура. Найти реквизиты можно ТУТ.

Наши искренние соболезнования родным!

Напомним, из-за удара по Кривому Рогу 12 июня погибли девять человек, еще более 20 получили ранения.

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