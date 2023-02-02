Собирал на авто для военных и лечение вымышленной болезни: в Каменском разоблачили псевдоволонтера

В Каменском мужчина собирал средства якобы на автомобиль для военных и лечение вымышленной болезни.
По данным правоохранителей, подозреваемый сообщил своему руководству по месту работы, что он заболел тяжелой болезнью и нуждается в значительных средствах на лечение. Доверившись мужчине, коллеги приступили к добровольному сбору денег. Собранные средства отдали «больному», а он потратил их на личные нужды.
На этом 21-летний мужчина не остановился. Позже, представившись волонтером, он начал сбор денег на автомобиль для военных ВСУ. Однако и в этот раз деньги, перечисленные доверчивыми людьми на нужды украинских военных, мужчина потратил на личные нужды.
31 января «волонтёру» сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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