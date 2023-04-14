Собирается огромная пробка: в Днепре на кольце на Победе произошла авария

Учитывайте эту информацию!

Сегодня, 14 апреля, в Днепре на кольце на Победе произошла авария.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

Подробностей с места ДТП пока нет, но на этом участке дороги собирается огромная пробка.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Также призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на мокрой дороге!

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышу.

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