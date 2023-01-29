Снижен возраст постановки на военный учет в Украине: появилось разъяснение

В конце 2022 года Кабмин утвердил постановление №1487, введя новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Отмечается, что теперь ребята должны вставать на военный учет в год, когда им должно исполниться 17 лет.
Об этом сообщает адвокат Андрей Новак, пишет издание «УП».
Надо идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда исполнилось 17 лет. К примеру, если в 2022 году парню исполнилось 16, то в 2023 он должен стать на военный учет. Однако это изменение для постановки на военный учет не изменяет других норм, согласно которым человек может мобилизовать или призвать на срочную службу только с 18 лет», – пояснил он.
По сути, для самих призывников ничего не изменилось, но это изменение было необходимо для сотрудников ТЦКСП, которые теперь могут прогнозировать количество потенциальных мобилизованных и призывников.
Напомним, на военный учет в Украине должны становиться:
Ранее мы сообщали, будут ли в Украине издавать повестки из-за действия и откуда взялась эта информация.
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