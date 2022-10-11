Снимали Центральный мост: в Днепре задержали коллаборантов

В ходе поверхностной проверки телефона подозреваемого было установлено, что мужчина снял момент попадания ракеты в здание, а затем, примерно через три часа, вернулся на место происшествия, чтобы снять последствия обстрела.
Также в смартфоне были обнаружены видеоматериалы с Центральным мостом в Днепре.
Кроме того, полицейские Днепра получили сообщение о мужчине, который делал фото другого объекта критической инфраструктуры в городе. Им оказался гражданин 1990 года рождения.
Оба мужчины были доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
Источник: Репортер
Читайте также:
Автор:
Утром во вторник,11 октября, российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.
В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, 19 человек погибли, еще 105 получили ранения.
Оккупанты продолжают террор мирного населения Украины. После очень тяжелого дня 10 октября российская армия устроила не менее страшную ночь для жителей трех районов Днепропетровщины. Россияне били из «Градов», «Ураганов» и «Торнадо С».
5 октября при обороне Донецкой области от российских оккупантов погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Владимир Пархонюк.
В нескольких громадах Криворожского района вводят запрет на продажу алкоголя. С 10 октября с полок магазинов исчезнут даже пиво, вино и слабоалкогольные напитки.
Захватите с собой зонт!
В результате российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся утром 10 октября, погиб начальник отдела защиты критической инфраструктуры Департамента Киберполиции Юрий Заскока.
10 октября 2022 года похоже на 24 февраля 2022 года, первый день полномасштабной войны. Когда рано утром начались обстрелы почти всех регионов Украины.
Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.
10 октября около 16:00 в Слобожанском мужчину заметили без сознания. Он лежал на автобусной остановке (улица 8 марта, напротив магазина "Натали").
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!