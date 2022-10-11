Снимали Центральный мост: в Днепре задержали коллаборантов

Днем, 10 октября, во время охраны места происшествия после ракетных ударов, правоохранителями Днепра был замечен мужчина, снимавший на мобильный телефон последствия вражеского обстрела.

В ходе поверхностной проверки телефона подозреваемого было установлено, что мужчина снял момент попадания ракеты в здание, а затем, примерно через три часа, вернулся на место происшествия, чтобы снять последствия обстрела.

Также в смартфоне были обнаружены видеоматериалы с Центральным мостом в Днепре.

Кроме того, полицейские Днепра получили сообщение о мужчине, который делал фото другого объекта критической инфраструктуры в городе. Им оказался гражданин 1990 года рождения.

Оба мужчины были доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Источник: Репортер

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