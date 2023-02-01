Снегопад в Днепре: какая ситуация на дорогах

Снегопад в Днепре начался с вечера и снег падал почти всю ночь.
В горсовете отметили, что коммунальщики работали со вчерашнего вечера. К 07:00 первого февраля на улицах города работали 76 единиц посыпной техники, 8 погрузчиков, 20 единиц минитехники, 6 самосвалов и 500 дорожных рабочих. Все дороги города должны быть проездными.
Согласно информации от онлайновых сервисов, сейчас больших пробок на дорогах Днепра нет, кроме центра города, где всегда интенсивное движение.
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