Снегопад в Днепре: какая ситуация на дорогах

В Днепре сегодня, 1 февраля, пошел снегопад. Рассказываем, есть ли транспортный коллапс в городе.

Снегопад в Днепре начался с вечера и снег падал почти всю ночь.

В горсовете отметили, что коммунальщики работали со вчерашнего вечера. К 07:00 первого февраля на улицах города работали 76 единиц посыпной техники, 8 погрузчиков, 20 единиц минитехники, 6 самосвалов и 500 дорожных рабочих. Все дороги города должны быть проездными.

Согласно информации от онлайновых сервисов, сейчас больших пробок на дорогах Днепра нет, кроме центра города, где всегда интенсивное движение.

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