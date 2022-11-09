Снаряд прилетел прямо в жилой дом: россияне обстреляли Днепропетровщину, погиб мужчина

Напомним, ранее мы писали, что Филатов прокомментировал ночную атаку на Днепр.

После обеда россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили «Градами» по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя. Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом. Детали обстрела выясняются, – написал Валентин Резниченко.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты ударили «Градами» по Марганецкой громаде. К сожалению, погиб местный житель.

Сегодня после обеда российские войска снова обстреляли Днепропетровщину.

В Донецкой области погиб боец из Днепропетровщины.

Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей…

Сегодня, 9 ноября, в 09:21 на линию «101» сообщили, что…

А как же "россия здесь навсегда"?

ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две вражеских системы ПВО, — Генштаб Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника. просмотров

Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньше В среду, 9 ноября, трамваи No19 завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей. Его проводят на Кайдаковом мосту. просмотров

В Днепропетровской области в авто во время движения загорелся газовый баллон Сегодня, 9 ноября, в 09:21 на линию «101» сообщили, что за пределами села Китайгород горит легковушка. 0 просмотров

Участница «Холостяка» из Днепра ошеломила сходством с экс-женой Джонни Деппа Участница "Холостяка-12" родом из Днепра Роксолана ошеломила похожестью на актрису Ванессу Паради, экс-супругу Джонни Деппа. 2 просмотров

«Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО) Недавно в Днепре из-под поверхности воды «вынурнул» один из старых островов под названием «Остров Ад». Случилось это потому что уровень воды в реке стал меньше. Еще в начале прошлого века между правым и левым берегом нашего города было много таких… просмотров