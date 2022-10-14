Смотрите под ноги: на Днепропетровщине заметили редкую змею

В Синельниковском районе Днепропетровской области заметили редкую змейку – медянку.
Об этом написала местная жительница Татьяна Шарова в Facebook.
Она добавила, что пресмыкающиеся размером с дождевого червя.
Следует отметить, что медянка не ядовита, но она может укусить человека, если почувствует опасность. Кроме того, эти змейки занесены в Красную книгу Украины.
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