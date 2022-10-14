Смотрите под ноги: на Днепропетровщине заметили редкую змею

Следует отметить, что медянка не ядовита, но она может укусить человека, если почувствует опасность. Кроме того, эти змейки занесены в Красную книгу Украины.

Она добавила, что пресмыкающиеся размером с дождевого червя.

Об этом написала местная жительница Татьяна Шарова в Facebook.

Эта змея абсолютно безопасна для человека.

Вчера, 13 октября, в 23:50 на линию «101» поступило сообщение…

Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, — Генштаб В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери. просмотров

Бесплатная установка счетчиков газа в Днепре: что нужно знать АО «Днепрогаз» продолжает устанавливать счетчики газа потребителям и информирует о том, что нужно знать потребителям об этой процедуре. просмотров

В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда. просмотров

С деревянными дверями и старым шифером: сколько стоят самые дешевые дома в Шевченковском районе Днепра (ФОТО) Шевченковский район в Днепре один из популярнейших среди местных жителей. Находится он на правом берегу, частично – в центре города. Купить дом в этом районе – задача не легкая и не дешевая. Журналисты dnepr.info выяснили, во сколько обойдётся недвижимость. просмотров