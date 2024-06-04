Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення Військової поліції.

Инициатором проекта Закона является Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности. Об этом говорится в публикации на официальном веб-портале Верховной Рады.

В проекте Закона отмечается, что Военная полиция — это военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в состав сектора безопасности и обороны. Ее основное назначение — обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта.

Из основных полномочий Военной полиции, указанных в проекте, можно отметить следующие:

Остановка транспорта военнослужащих , проверка водительских прав и документов на транспортное средство.

, проверка водительских прав и документов на транспортное средство. Изъятие оружия , боеприпасов и документов у задержанных в военной форме.

, боеприпасов и документов у задержанных в военной форме. Оформление административного задержания , медицинское освидетельствование и размещение задержанных в комнате для временно задержанных.

, медицинское освидетельствование и размещение задержанных в комнате для временно задержанных. Содержание военнослужащих, приговоренных к аресту.

Кроме этого, в тексте законопроекта отмечается, что работники Военной полиции будут иметь право на ограничение движения транспорта на отдельных участках улиц:

При проведении мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог; останавливать и производить поверхностную проверку с этой целью транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

А также будут иметь полномочия на проникновение в жилье:

В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилище

или к другому владению лица с немедленным уведомлением органа досудебного

расследование и прокуратура.

Предполагается, что во время военного положения ВП будет участвовать в:

осуществлении эвакуации осужденных, арестованных и задержанных лиц;

обеспечении соблюдения комендантского часа в воинских частях;

организации сбора, сопровождении и охране военнопленных с мест, где они содержатся после взятия их в плен, в лагеря для

содержания военнопленных или участков для содержания военнопленных, обращении с военнопленными;

содержания военнопленных или участков для содержания военнопленных, обращении с военнопленными; борьбе с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины;

охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;

восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях.

Обратите внимание, что этот законопроект ожидает рассмотрения, а значит, не является принятым Законом.

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