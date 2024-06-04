Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

Сегодня 11:02
просмотров

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення Військової поліції.

 

Новости Днепра про Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

Инициатором проекта Закона является Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности. Об этом говорится в публикации на официальном веб-портале Верховной Рады.

В проекте Закона отмечается, что Военная полиция — это военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в состав сектора безопасности и обороны. Ее основное назначение — обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта.

Из основных полномочий Военной полиции, указанных в проекте, можно отметить следующие:

  • Остановка транспорта военнослужащих, проверка водительских прав и документов на транспортное средство.
  • Изъятие оружия, боеприпасов и документов у задержанных в военной форме.
  • Оформление административного задержания, медицинское освидетельствование и размещение задержанных в комнате для временно задержанных.
  • Содержание военнослужащих, приговоренных к аресту.

Кроме этого, в тексте законопроекта отмечается, что работники Военной полиции будут иметь право на ограничение движения транспорта на отдельных участках улиц:

При проведении мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог; останавливать и производить поверхностную проверку с этой целью транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

А также будут иметь полномочия на проникновение в жилье:

В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилище
или к другому владению лица с немедленным уведомлением органа досудебного
расследование и прокуратура.

Предполагается, что во время военного положения ВП будет участвовать в:

  • осуществлении эвакуации осужденных, арестованных и задержанных лиц;
  • обеспечении соблюдения комендантского часа в воинских частях;
  • организации сбора, сопровождении и охране военнопленных с мест, где они содержатся после взятия их в плен, в лагеря для
    содержания военнопленных или участков для содержания военнопленных, обращении с военнопленными;
  • борьбе с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины;
  • охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;
  • восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях.

Обратите внимание, что этот законопроект ожидает рассмотрения, а значит, не является принятым Законом.

Читайте также:

Новости Днепра про Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полицииУкраїнська Новости Днепра про Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полицииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными
    Новости Украины
    31.05.2024 14:03
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными

    Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.

    Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие
    Новости Украины
    31.05.2024 09:56
    Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие

    Этой ночью Харьков в очередной раз оказался под обстрелом врага.

    Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию
    Новости Украины
    29.05.2024 12:36
    Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию

    Выяснилось, когда мужчинам со статусом "ограниченно годен" нужно пройти перекомиссию…

    В Украине пограничники задержали аквамена, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр
    Новости Украины
    28.05.2024 13:18
    В Украине пограничники задержали аквамена, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр

    Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался…

    Последние новости

    Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасы
    Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасы

    Полицейские Днепропетровской области задержали 57-летнего мужчину, который наладил бизнес по продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через интернет.

    Сегодня 11:35
    1
    просмотров
    Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня
    Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня

    В Воздушных силах ВСУ сообщили о типе ракет, которыми сегодня утром атаковали Днепр.

    Сегодня 10:23
    1
    просмотров
    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения
    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения

    Жительница Кривого Рога распространяла на своей странице в Facebook антисемитские сообщения.

    Сегодня 10:21
    5
    просмотров
    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр
    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр

    Мэр Днепра Борис Филатов доложил о последствиях вражеской атаки.

    Сегодня 10:05
    4
    просмотров
    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля
    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля

    Вчера, 3 июня, ночью неравнодушные жители Чечеловского района сообщили в полицию о том, что вроде бы двое неизвестных пытались украсть кабель.

    Сегодня 09:21
    3
    просмотров
    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся
    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся

    В Днепре полиция разыскивает 10-летнего Николая Панченко.

    Сегодня 07:40
    3
    просмотров
    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие
    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие

    Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на Днепр.

    Сегодня 07:29
    11
    просмотров
    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно
    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно

    Ранним утром 4 июня жители Днепра слышали несколько мощных взрывов.

    Сегодня 06:31
    14
    просмотров
    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло
    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село

    Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН

    Вчера 21:59
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх