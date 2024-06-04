Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

Инициатором проекта Закона является Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности. Об этом говорится в публикации на официальном веб-портале Верховной Рады.
В проекте Закона отмечается, что Военная полиция — это военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в состав сектора безопасности и обороны. Ее основное назначение — обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта.
Из основных полномочий Военной полиции, указанных в проекте, можно отметить следующие:
Кроме этого, в тексте законопроекта отмечается, что работники Военной полиции будут иметь право на ограничение движения транспорта на отдельных участках улиц:
При проведении мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог; останавливать и производить поверхностную проверку с этой целью транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.
А также будут иметь полномочия на проникновение в жилье:
В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилище
или к другому владению лица с немедленным уведомлением органа досудебного
расследование и прокуратура.
Предполагается, что во время военного положения ВП будет участвовать в:
Обратите внимание, что этот законопроект ожидает рассмотрения, а значит, не является принятым Законом.
Читайте также:
Автор:
Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.
Этой ночью Харьков в очередной раз оказался под обстрелом врага.
Выяснилось, когда мужчинам со статусом "ограниченно годен" нужно пройти перекомиссию…
Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался…
Полицейские Днепропетровской области задержали 57-летнего мужчину, который наладил бизнес по продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через интернет.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о типе ракет, которыми сегодня утром атаковали Днепр.
Жительница Кривого Рога распространяла на своей странице в Facebook антисемитские сообщения.
Мэр Днепра Борис Филатов доложил о последствиях вражеской атаки.
Вчера, 3 июня, ночью неравнодушные жители Чечеловского района сообщили в полицию о том, что вроде бы двое неизвестных пытались украсть кабель.
В Днепре полиция разыскивает 10-летнего Николая Панченко.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на Днепр.
Ранним утром 4 июня жители Днепра слышали несколько мощных взрывов.
Хорошего дня, друзья!
Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!