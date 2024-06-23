Смертельное ДТП в Днепре: мотоцикл Honda вылетел на железнодорожный путь

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda двигался вместе с пассажиркой.
Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и мотоцикл упал на железнодорожный путь.
Инцидент произошел на Сичеславской Набережной, возле Ричпорта
В результате ДТП 36-летний водитель погиб на месте, 30-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.
Сегодня мы писали о том, что оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии: целили по инфраструктуре.
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