Смертельное ДТП в Днепре: мотоцикл Honda вылетел на железнодорожный путь

В Днепре вчера, 22 июня, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda двигался вместе с пассажиркой.

Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и мотоцикл упал на железнодорожный путь.

Инцидент произошел на Сичеславской Набережной, возле Ричпорта

В результате ДТП 36-летний водитель погиб на месте, 30-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

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