Смертельное ДТП с участием автобуса с детьми в Хмельницкой области: новые подробности

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП автобуса с детьми в Хмельницкой области, сообщили в Офисе генпрокурора.
Жуткое ДТП произошло 13 августа около 7:30 возле села Вышнополье Староконстантиновской тергромады.
На данный момент известно, что водитель автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области. К моменту аварии в автобусе был 21 человек, среди них 17 — дети.
Правоохранители утверждают, что водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся.
В результате ДТП погибла 12-летняя девочка и учительница, сопровождавшая группу. 16 детей доставлены в медицинские учреждения. Один ребенок и водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации.
Следователи расследуют обстоятельства аварии.
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