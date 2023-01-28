Смертельное ДТП на Днепропетровщине: мужчина заживо сгорел в собственном авто (ФОТО)

В пятницу, 27 января, в Криворожском районе на автодороге "Александро-Беловка - Николаевка" произошло ДТП. Одна из машин загорелась с водителем внутри.

Сообщение о пожаре в легковом авто поступило в Службу спасения «101» примерно в 17:40. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Как стало известно, дорогу не поделили автомобили «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2107». Пламя мгновенно охватило последнюю машину.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили в полностью уничтоженной огнем легковушке обгоревшее тело мужчины. Ему было 58 лет.

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