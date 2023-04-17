Смертельная авария: в Кривом Роге грузовик сбил пешехода

В Кривом Роге грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину, который шел на остановку.

Об этом сообщает «Свои. Кривой Рог».

Смертельное ДТП случилось около 4:50 сегодня, 17 апреля. Горожанин переходил дорогу по диагонали неподалеку от пешеходного перехода. Автомобиль, который ехал со стороны Центрального рынка в сторону Макулана, сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Погибшему было 55 лет. Он работал охранником на «АрселорМиттал».

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