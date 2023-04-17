Смертельная авария: в Кривом Роге грузовик сбил пешехода

Об этом сообщает «Свои. Кривой Рог».
Смертельное ДТП случилось около 4:50 сегодня, 17 апреля. Горожанин переходил дорогу по диагонали неподалеку от пешеходного перехода. Автомобиль, который ехал со стороны Центрального рынка в сторону Макулана, сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Погибшему было 55 лет. Он работал охранником на «АрселорМиттал».
Читайте также:
Автор:
В последние дни из-за повышения уровня воды в реке Днепр…
Авто загорелось на улице Березинской в Днепре утром 17 апреля.
Сегодня, 17 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…
За прошедшие сутки ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском,…
В последние дни из-за повышения уровня воды в реке Днепр наш регион страдает от подтоплений.
Авто загорелось на улице Березинской в Днепре утром 17 апреля.
Сегодня, 17 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
За прошедшие сутки ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
В Днепре 16 апреля проверяли сообщение о минировании более 300 объектов.
Днепропетровщина потеряла еще одного героя.
За сутки в Днепре выявлено 87 случаев COVID-19, выздоровело 124 человека.
Зонт сегодня не понадобится!
Заряжайте телефоны и повербанки!
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!