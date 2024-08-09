Сматчасы, павербанк и «юппи»: жителя Днепра застукали со странным набором украденного из «Авроры» имущества

8 августа правоохранителям поступило сообщение о воровстве в магазине. Персонал сообщил, что мужчина пытался украсть товар из магазина «Аврора» в Днепре. Сигнал стражи порядка получили в 9:51. Всего за четыре минуты они уже прибыли в указанное место.
Личность злоумышленника установили. Об этом сообщает «Полиция Охраны Днепр».
В личных вещах нарушителя обнаружили смартчасы, павербанк и кабель USB. Общая стоимость указанного товара составляет более 4000 гривен.
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