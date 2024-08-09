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  • Сматчасы, павербанк и «юппи»: жителя Днепра застукали со странным набором украденного из «Авроры» имущества

Сматчасы, павербанк и «юппи»: жителя Днепра застукали со странным набором украденного из «Авроры» имущества

Сегодня 19:28
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Житель Днепра пытался ограбить "Аврору".

Новости Днепра про Сматчасы, павербанк и

8 августа правоохранителям поступило сообщение о воровстве в магазине. Персонал сообщил, что мужчина пытался украсть товар из магазина «Аврора» в Днепре. Сигнал стражи порядка получили в 9:51. Всего за четыре минуты они уже прибыли в указанное место.

Личность злоумышленника установили. Об этом сообщает «Полиция Охраны Днепр».

В личных вещах нарушителя обнаружили смартчасы, павербанк и кабель USB. Общая стоимость указанного товара составляет более 4000 гривен.

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