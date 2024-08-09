Сматчасы, павербанк и «юппи»: жителя Днепра застукали со странным набором украденного из «Авроры» имущества

Житель Днепра пытался ограбить "Аврору".

8 августа правоохранителям поступило сообщение о воровстве в магазине. Персонал сообщил, что мужчина пытался украсть товар из магазина «Аврора» в Днепре. Сигнал стражи порядка получили в 9:51. Всего за четыре минуты они уже прибыли в указанное место.

Личность злоумышленника установили. Об этом сообщает «Полиция Охраны Днепр».

В личных вещах нарушителя обнаружили смартчасы, павербанк и кабель USB. Общая стоимость указанного товара составляет более 4000 гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: