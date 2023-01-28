Смаковала добычу посреди площадки: в пригороде Днепра увидели лису (ВИДЕО)

Случай произошел в пос. Дослидное Днепровского района, передает «Наше місто«.
Местные жители не на шутку испугались, увидев дикого зверя, однако все же успели заснять животное на камеру телефона.
На соответствующих кадрах можно увидеть, как лиса сидит возле припаркованного авто. На другом видео она находится на площадке и смакует свою добычу.
Как сообщили в КП «Зооконтроль», они в этом вопросе бессильны. В подобных ситуациях необходимо обращаться в государственную ветеринарную клинику.
Стоит отметить, если вы встретили дикое животное, в частности лису, ни в коем случае не пытайтесь ее накормить. Во-первых, зверь может напасть на вас. Во-вторых, предложенная еда может оказаться опасной для самого существа и его пищеварительного тракта.
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