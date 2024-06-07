Случайно наступил на змею: в реанимации больницы Днепра спасают юношу, которого ужалила змея

В Синельниковском районе 16-летний парень попал в больницу после того, как его укусила змея.
Как рассказала медик Светлана Зайчикова, 1 июня в Межевскую подстанцию центра экстренной медицинской помощи поступил вызов к несовершеннолетнему парню, который жаловался на боль в ноге. По приезду на место выяснилось, что молодой человек случайно наступил на змею во время прогулки.
Место укуса сильно покраснело, поэтому медики немедленно приступили к оказанию помощи.
Обезболивание, асептическая повязка, иммобилизация конечности, в/в капельная инфузия, вводятся все на необходимые мед. препараты. Ребенок осматривается врачом педиатром Межевской больницы и с последующим оказанием медицинской помощи ребенок бригадой госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения в Днепре, — говорится в сообщении.
Сейчас парень под наблюдением врачей.
Заметим, что сейчас наблюдается значительная активность пресмыкающихся. Будьте осторожны во время прогулок на природе. Пресмыкающиеся первыми не нападают, но если на них наступить, тогда могут ужалить.
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