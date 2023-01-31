Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный «эльфийский» гриб (ФОТО)

Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный «эльфийский» гриб (ФОТО)

Сегодня 16:15
просмотров

В Днепропетровской области нашли необычный гриб.

Новости Днепра про Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный

Необычной находкой поделилась местная жительница Ольга в сообществе «Царство грибов».

Сезон 2023 открыт. В первый раз в жизни встретила. Саркосцифа. 04.01.2023 Днепропетровщина, — отметила она в сообщении

Хотя с первого взгляда может показаться, что это лесной цветок или ягода, но нет – это гриб. Саркосцифа ярко-красная, иногда называется эльфийская шапка, эльфийская чаша (Sarcoscypha coccinea) — вид грибов рода саркосцифа (Sarcoscypha). Растет на отмершей древесине, а появляется обычно после схода снега в марте. Иногда его можно обнаружить зимой, если на улице тепло. Как и случилось в этом году.

Внешний вид напоминает чашу или бокал, внутренняя часть алого цвета, а внешняя – беловатая. Ножка небольшая, беловатого цвета, высотой 1-3 см.

Новости Днепра про Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный

По некоторым данным, обладает лечебными свойствами и ранее использовался индийскими племенами в народной медицине как кровоостанавливающее средство.

Ученые отмечают, что саркосцифа – своеобразный индикатор чистой окружающей среды, потому что этот гриб нельзя встретить вблизи загрязненных промышленных городов или дорог. Как правило, он водится в заповедниках, или в лесах далеко от населенных пунктов. По словам Ольги, она нашла саркоссифу в лесу Новомосковщины.

Гриб считается съедобным, его жарят, отваривают и делают с ним салаты. Интересно, что после термической обработки он не теряет ярко-красную окраску.

Новости Днепра про Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный

Новости Днепра про Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный

Читайте также:

Новости Днепра про Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный Українська Новости Днепра про Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 15:29
    В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области

    Вечная память!

    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции

    В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего…

    Действуют или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 10:13
    Действуют или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

    Сегодня, 31 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения…

    Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки
    Новости Днепра
    Вчера 17:50
    Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

    В этом году выдалась аномально тёплая зима.

    Последние новости

    В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие
    В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

    Сегодня, 31 января, в Кривом Роге произошла смертельная авария.

    Сегодня 17:01
    0
    просмотров
    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)
    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)

    На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.

    Сегодня 16:50
    просмотров
    Новое интервью Буданова: про возвращение Крыма, ядерное оружие и новое наступление
    Новое интервью Буданова: про возвращение Крыма, ядерное оружие и новое наступление

    Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, будет ли применять ядерное оружие, если Украина начнет возвращать Крым, поделился воспоминаниями о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, сделал прогноз относительно того, где будут проходить…

    Сегодня 15:44
    просмотров
    В горсовете Броваров во время заседания выдали повестки всем присутствующим и мэру: мобилизовали ли его
    В горсовете Броваров во время заседания выдали повестки всем присутствующим и мэру: мобилизовали ли его

    Мэр и сотрудники Броварского горсовета получили повестки на заседании.

    Сегодня 15:34
    просмотров
    В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области
    В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области

    Вечная память!

    Сегодня 15:29
    0
    просмотров
    Лоукостер Ryanair нанимает украинский персонал в ожидании возвращения после войны
    Лоукостер Ryanair нанимает украинский персонал в ожидании возвращения после войны

    Ирландский авиаперевозчик надеется вернуться в Украину, как только окончится война.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света
    В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света

    В Днепре задержали мужчину, укравшего кабель в подвале многоэтажки.

    Сегодня 13:35
    просмотров
    Хотели, чтобы их «освободили от нацизма»: на Днепропетровщине задержали двух пророссийских агитаторов
    Хотели, чтобы их «освободили от нацизма»: на Днепропетровщине задержали двух пророссийских агитаторов

    В Днепропетровской области задержали новых пророссийских агитаторов.

    Сегодня 12:57
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции
    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции

    В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего мужчину, которого ударили ножом в глаз.

    Сегодня 12:46
    1
    просмотров
    Резкое обмеление Каховского водохранилища: будут ли жители Никопольщины с водой
    Резкое обмеление Каховского водохранилища: будут ли жители Никопольщины с водой

    В Каховском водохранилище сильно упал уровень воды.

    Сегодня 12:13
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх