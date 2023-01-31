Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный «эльфийский» гриб (ФОТО)

Необычной находкой поделилась местная жительница Ольга в сообществе «Царство грибов».
Сезон 2023 открыт. В первый раз в жизни встретила. Саркосцифа. 04.01.2023 Днепропетровщина, — отметила она в сообщении
Хотя с первого взгляда может показаться, что это лесной цветок или ягода, но нет – это гриб. Саркосцифа ярко-красная, иногда называется эльфийская шапка, эльфийская чаша (Sarcoscypha coccinea) — вид грибов рода саркосцифа (Sarcoscypha). Растет на отмершей древесине, а появляется обычно после схода снега в марте. Иногда его можно обнаружить зимой, если на улице тепло. Как и случилось в этом году.
Внешний вид напоминает чашу или бокал, внутренняя часть алого цвета, а внешняя – беловатая. Ножка небольшая, беловатого цвета, высотой 1-3 см.
По некоторым данным, обладает лечебными свойствами и ранее использовался индийскими племенами в народной медицине как кровоостанавливающее средство.
Ученые отмечают, что саркосцифа – своеобразный индикатор чистой окружающей среды, потому что этот гриб нельзя встретить вблизи загрязненных промышленных городов или дорог. Как правило, он водится в заповедниках, или в лесах далеко от населенных пунктов. По словам Ольги, она нашла саркоссифу в лесу Новомосковщины.
Гриб считается съедобным, его жарят, отваривают и делают с ним салаты. Интересно, что после термической обработки он не теряет ярко-красную окраску.
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