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  • Словно болото: в Днепре из-за аномальной жары впервые зацвело озеро, которое всегда было чистым

Словно болото: в Днепре из-за аномальной жары впервые зацвело озеро, которое всегда было чистым

Сегодня 22:05
просмотров

В Днепре цветет озеро, которое до этого всегда было чистым.

Новости Днепра про Словно болото: в Днепре из-за аномальной жары впервые зацвело озеро, которое всегда было чистым

Недавно жители Днепра заметили, что кроме рек начали цвести также озера, которые ранее оставались чистыми даже в жаркую жару. В частности, позеленел Котлован – искусственный пруд в Индустриальном районе возле улицы Журналистов.

На это обратили внимание в местном Facebook-сообществе.

На видео, которое распространили местные жители видно, что озеро приобрело темно-зеленый оттенок и начало напоминать болото. Горожане говорят, что раньше такого никогда не видели. Еще буквально несколько недель тому назад вода была чистой.

В таких кардинальных изменениях экосистемы пруда обвиняют жару и сбросы промышленных предприятий, которых в этом районе немало.

Новости Днепра про Словно болото: в Днепре из-за аномальной жары впервые зацвело озеро, которое всегда было чистым

Днепряне отмечают, что с такой погодой, как сейчас, следует ожидать и мора жителей этого озера.

Впрочем, в пруду купаются как уточки, так и местные жители. Но не все готовы рисковать и плескаться в зеленой воде, поэтому многие отменили свой летний отдых на озере.

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Новости Днепра про Словно болото: в Днепре из-за аномальной жары впервые зацвело озеро, которое всегда было чистымУкраїнська Новости Днепра про Словно болото: в Днепре из-за аномальной жары впервые зацвело озеро, которое всегда было чистымРусский

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