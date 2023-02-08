Сломанный кипятильник: в Кривом Роге ребенок обжог лицо из-за неисправного устройства

На помощь мальчику вызвали медиков. Пострадавшего доставили в больницу.

Инцидент произошел вечером 7 февраля. 11-летний мальчик подогревал воду кипятильником, который был поврежден. Доставая прибор из емкости, ребенок забыл выключить его из розетки. В результате ребенок получил ожоги левой щеки и надбровья электрической дугой .

Об этом сообщает руководитель Криворожской станции скорой медицинской помощи Анатолий Биевский.

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