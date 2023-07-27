Слобожанский проспект частично парализован: что произошло

Сегодня, 27 июля, на Слобожанском проспекте произошла авария.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место происшествия уже прибыли правоохранители. Пока подробностей ДТП и информации о пострадавших нет.
Но Слобожанский проспект частично парализован – учитывайте это, если планируете ехать по этой дороге!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто.
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