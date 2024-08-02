Слобода «Млинки», деревянные дома и трамвай: что раньше было на улице Короленко в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали историю этой старинной улицы.
Сегодня это одно из любимых мест отдыха горожан, тут есть фонтаны, лавочки, часть улица превращена в пешеходную зону.
Поднимаясь выше можно увидеть старинные дома, которым около 100 и более лет, а когда –то это была крайняя городская слобода под названием «Млинки» и находилась она практически у городской черты.
Свое название слобода получила потому что тут стояло несколько ветряных мельниц и рядом находилось городское кладбище.
Впервые на генеральном плане города улица Первозвановская была обозначена еще в начале 1800-х годов. Улицу изначально заселяли бедные жители – они строили деревянные дома и часто страдали от пожаров, которые были не редкостью в Екатеринославе.
В 1885 году после одного из сильнейших пожаров слобода полностью сгорела – одновременно полыхали почти два десятка домов. После этого местная власть запретила беднякам селится в слободе.
Почти 25 лет на месте улицы был пустырь, и только в начале прошлого века она стала застраиваться, тогда же по ней стал ходить трамвай.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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