Слобода «Млинки», деревянные дома и трамвай: что раньше было на улице Короленко в Днепре

Несколько дней назад улица Короленко в Днепре была переименована и получила свое историческое название: «Первозвановская». Она считается одной из старейших и самых длинных улиц города – ее протяженности почти 2 км.

Журналисты dnepr.info узнали историю этой старинной улицы.

Сегодня это одно из любимых мест отдыха горожан, тут есть фонтаны, лавочки, часть улица превращена в пешеходную зону.

Поднимаясь выше можно увидеть старинные дома, которым около 100 и более лет, а когда –то это была крайняя городская слобода под названием «Млинки» и находилась она практически у городской черты.

Свое название слобода получила потому что тут стояло несколько ветряных мельниц и рядом находилось городское кладбище.

Впервые на генеральном плане города улица Первозвановская была обозначена еще в начале 1800-х годов. Улицу изначально заселяли бедные жители – они строили деревянные дома и часто страдали от пожаров, которые были не редкостью в Екатеринославе.

В 1885 году после одного из сильнейших пожаров слобода полностью сгорела – одновременно полыхали почти два десятка домов. После этого местная власть запретила беднякам селится в слободе.

Почти 25 лет на месте улицы был пустырь, и только в начале прошлого века она стала застраиваться, тогда же по ней стал ходить трамвай.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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