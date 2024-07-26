Следующей жертвой после Фарион мог бы стать нардеп из Днепра Бужанский: как он отреагировал

Нардеп Максим Бужанский мог стать следующей целью подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. К такому выводу правоохранители пришли после того, как проанализировали телефон парня.
Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга отметил, что 18-летний задержанный гудил имя Бужанского. И добавил, что в поиске парня были и другие имена, но называть их не стал. Правоохранители подозревают, что юноша мог планировать убийство других политиков, но Фарион стала первой жертвой, потому что «подобраться к ней было легче».
Нардеп из Днепра Бужанский отреагировал на эту информацию и поблагодарил полицию за задержание причастных к убийству Фарион.
Благодарю сотрудников Нацполиции и всех тех, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, обязан им жизнью. Надеюсь, что следствие установит всех, кто причастен к этому преступлению, и убийцы Фарион, исполнители и организаторы понесут заслуженное наказание, — написал Бужанский.
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