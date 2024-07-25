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  • «Следователи предполагают, что стрелок — только исполнитель»: в МВД сообщили детали задержания в Днепре убийцы Ирины Фарион

«Следователи предполагают, что стрелок — только исполнитель»: в МВД сообщили детали задержания в Днепре убийцы Ирины Фарион

Сегодня 15:30
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По всей вероятности, парень только исполнитель убийства.

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Глава МВД Клименко рассказал детали задержания подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион и показал фото.

18-летний парень, подозреваемый в убийстве общественного деятеля, житель Днепра. Во Львове специально арендовал не менее трех квартир, пока готовился к преступлению.

Чтобы задержать подозреваемого, стражи порядка проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса.

Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду, – написал он

Следствие склоняется к тому, что стрелок был лишь исполнителем. Однако достаточно доказательств, что стрелял именно он. Следственные действия и установление обстоятельств преступления продолжаются.

В настоящее время вероятный убийца под стражей.

Напомним, ранее соседи Ирины Фарион сообщали СМИ, что недели три видели у подъезда странного юношу в шляпе, темных очках и закрытой спортивной одежде. В день убийства, его также видели недалеко от дома.

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