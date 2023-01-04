Следом за «Танком»: в Днепре демонтировали памятник Александру Матросову

В Днепре демонтировали два советских памятника.

В Днепре сегодня демонтировали сразу два памятника, связанных с советским наследием.

Первым под снос попал «Танк» на Яворницкого, а затем коммунальщики демонтировали монумент Александру Матросову на Соборной площади. Вот так это было:

Александр Матросов родился в Екатеринославе (сейчас Днепр), однако рано остался сиротой и почти всю жизнь прожил в России. Умер в Псковской области во время одного из сражений Второй мировой. Был героем СССР, именно поэтому у нас появилась эта достопримечательность.

Памятник Александру Матросову был открыт в городе в 1975 году.

Далее в планах коммунальщиков демонтаж монумента, посвященного Ломоносову.

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