Следом за «Танком»: в Днепре демонтировали памятник Александру Матросову

В Днепре сегодня демонтировали сразу два памятника, связанных с советским наследием.
Первым под снос попал «Танк» на Яворницкого, а затем коммунальщики демонтировали монумент Александру Матросову на Соборной площади. Вот так это было:
Александр Матросов родился в Екатеринославе (сейчас Днепр), однако рано остался сиротой и почти всю жизнь прожил в России. Умер в Псковской области во время одного из сражений Второй мировой. Был героем СССР, именно поэтому у нас появилась эта достопримечательность.
Памятник Александру Матросову был открыт в городе в 1975 году.
Далее в планах коммунальщиков демонтаж монумента, посвященного Ломоносову.
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