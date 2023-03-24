«Слава Украине!»: в Ровно появился мурал с расстрелянным Героем Александром Мациевским

«Волевый поступок украинского военного Александра Мациевского, который за мгновение до смерти произнес: «Слава Украине!» всколыхнул весь мир. Он стал символом сопротивления украинского народа оккупантам. Ровенские патрульные решили увековечить память о воине. Поэтому на территории управления патрульной полиции появился мурал с изображением Героя Украины», — говорится в сообщении.
«Эта стенопись является своеобразным напоминанием о том, что стоит ценить каждый миг жизни и не забывать Героев», — добавили патрульные.
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