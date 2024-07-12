«Скинулись всем городом»: для военного, чью машину сожгли подростки в Днепре, купили новый боевой автомобиль

В Днепре для военного купили новую машину.

В Днепре неравнодушные горожане собрали средства на новый автомобиль для военного. Речь идет о бойце ВСУ, чью машину в начале июня сожгли подростки.

Автомобиль не подлежал восстановлению, ведь там выгорел весь моторный отсек. Этот транспорт ждали на фронте. Через месяц после поджога неравнодушные собрали 160 тысяч гривен на новую машину, сообщает Суспільне.

Инициатором сбора стал работник автомастерской Дмитрий. Ключи от новенького автомобиля уже передали военным. Бойцы говорят, что новая машина даже лучше предыдущей. Она будет помогать нашим защитникам на Донецком направлении.

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