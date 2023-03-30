Скидки и акции в магазинах Днепра: где самая дешевая молочка

Часто торговые сети проводят акции на те группы товаров, пользующиеся наибольшим спросом у потребителей. Иногда акции на тот или иной продукт совпадают во всех трех крупных торговых сетях Днепра и тогда покупатели могут выбрать товар в том магазине, где предоставляются наибольшие скидки.
Журналисты dnepr.info узнали какие акции в «Сильпо», «АТБ» и «Варусе» на этой неделе есть на молочные продукты.
Кефир жирностью от 2% можно купить в магазине «Варус» со скидкой 20% за 31,9 грн. В «Сипьпо» напиток жирностью 2,5% продают за 32,9 грн или на 20% дешевле, чем его обычная стоимость в магазине, в АТБ – скидка составляет всего 7% и цена самого дешевого кефира по акции составляет 39,4 грн.
Кисломолочный сыр 5% жирности можно купить по акции в «Сильпо» за 49,99 грн. Продают его со скидкой 19% от изначальной цены. Скидка в торговой сети «Варус» на аналогичный продукт составляет 22% и купить сыр можно по цене 48,9 грн. В АТБ на этот продукт скидка составляет 22%. Акционная цена на кисломолочный сыр в магазине составляет 42,6 грн.
В АТБ купить молоко по акции можно со скидкой 12% и цене33,9 грн за бутылку. В «Сильпо» по акции нашлось только ультрапастеризированное молоко со скидкой 27%. Продают его по 33,99 грн за упаковку. В «Варусе» акционное молоко можно купить за 30,9 грн – и это минус 24% от его изначальной цены.
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