Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника

Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника

Сегодня 17:01
просмотров

Присмотритесь к фото!

Новости Днепра про Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника

Криворожские полицейские разыскивают 35-летнего Олега Головко.

Как сообщили в полиции, мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и скрывается от правоохранительных органов.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Потому полицейским нужна ваша помощь!

Приметы: на вид 33-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, лицо овальное.

Особые приметы: татуировка на двух руках в виде надписей на немецком языке.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 539 20 90, (098) 634 62 68 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской области.

Читайте также:

Новости Днепра про Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленникаУкраїнська Новости Днепра про Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленникаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом
Новости Днепра
Сегодня 16:46
В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом

Жуткое самоубийство произошло на Никопольщине.

Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 15:54
Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса

Заряжайте все!

К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики
Новости Днепра
Сегодня 15:49
К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики

Житель Каменского призвал пускать ракеты по правоохранителям.

Прошло почти два месяца после подрыва: как сейчас выглядят Каховская ГЭС и водохранилище (ВИДЕО)
Новости Украины
Сегодня 14:18
Прошло почти два месяца после подрыва: как сейчас выглядят Каховская ГЭС и водохранилище (ВИДЕО)

Это трагедия для всего человечества.

Последние новости

Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право

Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение боевых задач, но и за заслуги перед государством. Данный закон принят Верховной Радой, подписан Президентом и уже вступил в силу.

Сегодня 17:07
2
просмотров
В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом
В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом

Жуткое самоубийство произошло на Никопольщине.

Сегодня 16:46
2
просмотров
В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной
В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

В среду, 2 августа, на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.

Сегодня 16:15
5
просмотров
Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса
Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса

Заряжайте все!

Сегодня 15:54
5
просмотров
К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики
К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики

Житель Каменского призвал пускать ракеты по правоохранителям.

Сегодня 15:49
5
просмотров
Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)
Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже в 1860 –м году в Екатеринославе открылось первое фотоателье. Этим же годом датируются первые фотографии города.

Сегодня 15:01
8
просмотров
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Днепрянину удалось снять жуткий гриб.

Сегодня 14:58
3
просмотров
Прошло почти два месяца после подрыва: как сейчас выглядят Каховская ГЭС и водохранилище (ВИДЕО)
Прошло почти два месяца после подрыва: как сейчас выглядят Каховская ГЭС и водохранилище (ВИДЕО)

Это трагедия для всего человечества.

Сегодня 14:18
10
просмотров
В Днепре на детей нападает осиный рой
В Днепре на детей нападает осиный рой

В Днепре в дупле упавшего дерева осы обустроили гнездо.

Сегодня 14:05
1
просмотров
Пловец из Днепра стал лучшим спортсменом-олимпийцем июля, — НОК
Пловец из Днепра стал лучшим спортсменом-олимпийцем июля, — НОК

Днепрянин Александр Желтяков стал лучшим спортсменом июля.

Сегодня 13:14
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх