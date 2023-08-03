Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника

Присмотритесь к фото!

Криворожские полицейские разыскивают 35-летнего Олега Головко.

Как сообщили в полиции, мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и скрывается от правоохранительных органов.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Потому полицейским нужна ваша помощь!

Приметы: на вид 33-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, лицо овальное.

Особые приметы: татуировка на двух руках в виде надписей на немецком языке.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 539 20 90, (098) 634 62 68 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине родственники разыскивают переселенца из Херсонской области.

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