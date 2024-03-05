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  • Скрывается, чтобы избежать наказания: полиция Днепра разыскивает 40-летнего мужчину

Скрывается, чтобы избежать наказания: полиция Днепра разыскивает 40-летнего мужчину

Сегодня 12:10
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Скрывается, чтобы избежать наказания: полиция Днепра разыскивает 40-летнего мужчину

Полиция Днепра разыскивает 40-летнего Сергея Радовского. С 26 августа 2021 года местонахождение мужчины неизвестно.

Отмечается, что он скрывается от правоохранительных органов, чтобы избежать наказания, предусмотренного ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите, пожалуйста, об этом по номерам: (097) 138 78 37, (099) 050 13 94 или «102».

Важна любая информация!

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