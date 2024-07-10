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  • «Скоро я стану врагом народа?»: блогерша родом из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о ракетном ударе по Охматдету

«Скоро я стану врагом народа?»: блогерша родом из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о ракетном ударе по Охматдету

Сегодня 14:36
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Блоггерша из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о российском ударе по больнице Охматдет.

Новости Днепра про

Блогерка родом из Днепра Влада Роговенко, известная своим участием в шоу «От пацанки до панянки», вместе с другими инфлюэнсерами оконфузилась реакцией на ракетный удар россиян по Охматдету.

Украинцы обвинили блогеров в подыгрыше российской пропаганде, ведь они в своих сообщениях повторили российский нарратив, комментируя массированный ракетный обстрел РФ по Украине и удар по детской больнице. Инфлюэнсеры обвинили в гибели детей «власть двух стран» и «великих дядей», хотя единственный виновный в их убийстве — Россия.

В частности, Владислава Роговенко, ныне живущая в США, после очередной террористической атаки войск РФ на Украину, на свою миллионную аудиторию, заявила, что в войне России против Украины виновны власти двух стран.

Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Достаточно невинных смертей и этого ужаса. Ну, сколько это будет продолжаться? Моей злобе нет предела. Я ненавижу власть с двух сторон, – написала у себя в Instagram Роговенко.

Новости Днепра про

К распространению в соцсетях подобных нарративов о «мире» с Россией присоединились Юлия Верба, Юлия Танкаева, Мила Бараева, Зоя Свекруха, Леся Панковская, Наталья Денисенко, Александр Волошин, Катя Венгерская.

Украинцы подозревают, что это была спланированная акция и блогерам дали «темник» с наставлениями о том, как прокомментировать обстрел РФ, чтобы это было выгодно стране-агрессорке. Ведь все инфлюэнсеры выразили одинаковое мнение о необходимости немедленного «мира», хоть и разными словами. Стоит заметить, что в настоящее время это только предположение пользователей соцсетей и более убедительных доказательств нет.

После волны хейта в свою сторону блогеры начали отрицать обвинения украинцев и оправдываться. В частности, Влада Роговенко обнародовала пост, где отреагировала на материал издания «Грунт», где ее критиковали журналисты, и заявила, что «просто не хочет геноцида», а из нее делают «врага народа».

Новости Днепра про

 Она также неожиданно вспомнила Парагвайскую войну, что сильно удивило фолловеров блогерши. Пользователи сети снова заподозрили Роговенко в том, что она распространяет российские нарративы, потому что именно события Парагвайской войны любят вспоминать российские пропагандисты, пытаясь намекнуть на поражение Украины в войне.

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Напомним, муж звезды украинских реалити из Днепра Влады Роговенко выложил в сеть видео прилета по городу 15 августа.

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