Скорбит весь город: на Днепропетровщине умер известный футбольный тренер

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.
Александр Иванович Сигеев – футбольный тренер. Он начал учить детей еще в 1977 году, и это стало делом его жизни.
Не одно поколение футболистов, в том числе и профессиональных, обязаны своим навыкам именно ему.
Мне честь, что я знал его лично. Даже виделись совсем недавно. Не верится, что он ушел от нас. На своих страницах в соцсетях я часто пишу о достижениях спортсменов-воспитанников НК ДЮСШ и об этом стоит упомянуть, потому что Александр Иванович был одним из тех тренеров, которые и сделали нашу городскую спортивную школу такой эффективной, — отметил городской голова.
По словам бывших воспитанников тренера, он помог им полюбить футбол и был строгим, но справедливым наставником.
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