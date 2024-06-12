Сколько жителей Днепра планируют остаться в городе даже в случае обострения военной ситуации

Большинство жителей Днепра не хотят уезжать из города, даже если будет угроза оккупации или ужесточения обстрелов.

Более половины жителей Днепра не будет уезжать из города, даже если обострится военная ситуация. К такому выводу пришли исследователи Международного республиканского института (IRI), когда провели большой муниципальный опрос среди украинцев – жителей крупных городов.

54% жителей Днепра готовы оставаться в городе до последнего, даже если усилятся обстрелы и будет угроза оккупации города.

Исследование, проводившееся с 13 апреля по 14 мая 2024 г., свидетельствует, что большинство днепрян не планируют выезжать из города в случае опасности. Правда, количество желающих оставаться уменьшилось на 7% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, 7% респондентов отметили, что при обострении ситуации пойдут служить в ВСУ. Это также на 3% меньше, чем в прошлом году. Выросло количество тех, кто планирует выехать за границу (с 6% до 8%), в другую область (с 8% до 11%) или в другой населенный пункт Днепропетровщины (с 3% до 4%).

Исследование проводилось в больших прифронтовых городах (где это безопасно) с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16,800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту с использованием национальных статистических данных на 1 января 2022 года. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.

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