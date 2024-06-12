Сколько жителей Днепра планируют остаться в городе даже в случае обострения военной ситуации

Более половины жителей Днепра не будет уезжать из города, даже если обострится военная ситуация. К такому выводу пришли исследователи Международного республиканского института (IRI), когда провели большой муниципальный опрос среди украинцев – жителей крупных городов.
54% жителей Днепра готовы оставаться в городе до последнего, даже если усилятся обстрелы и будет угроза оккупации города.
Исследование, проводившееся с 13 апреля по 14 мая 2024 г., свидетельствует, что большинство днепрян не планируют выезжать из города в случае опасности. Правда, количество желающих оставаться уменьшилось на 7% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, 7% респондентов отметили, что при обострении ситуации пойдут служить в ВСУ. Это также на 3% меньше, чем в прошлом году. Выросло количество тех, кто планирует выехать за границу (с 6% до 8%), в другую область (с 8% до 11%) или в другой населенный пункт Днепропетровщины (с 3% до 4%).
Исследование проводилось в больших прифронтовых городах (где это безопасно) с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16,800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту с использованием национальных статистических данных на 1 января 2022 года. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.
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