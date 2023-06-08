Адреса и цены точек велопроката в Днепре 2023

В теплое время года покататься по паркам и зеленым зонам Днепра на велосипеде хотят многие. Но не у всех есть возможность купить двухколесного, а многим его просто элементарно некуда деть – в обычной квартире «взрослый» велосипед занимает довольно много места. Тогда на выручку приходят фирмы, где велосипед можно взять на прокат.

Журналисты dnepr.info разбирались, сколько стоит аренда велосипеда в Днепре.

Правый берег

В роллердроме «Рола Коло» есть услуга аренды велосипеда. Взять двухколесного напрокат можно неподалеку от парка Шевченко, на улице Дмитрия Донцова 2А. Цена проката в час составляет от 100 до 150 грн, взять велосипед на 24 часа обойдется от 300 до 400 грн. Залоговая сумма при этом составляет 750 грн, плюс в залог нужно будет оставить паспорт или права нового образца.

В придачу к велосипеду тут могут выдать «карту» с маршрутами для велопрогулок по Днепру.

Центр проката Azpirin находится у входа в другой городской парк – Глобы, на улице Староказацкой,58. Тут можно взять на прокат не только велосипеды, но и ролики и гироборды. Стоимость аренды каждого отдельного двухколесного нужно уточнять у администратора. Для залога нужен документ, удостоверяющий личность и сумма от 500 грн.

«Два колеса» — сервис, расположенный на набережной, где можно взять велосипед в аренду. Стоимость проката каждого велосипеда оговаривается отдельно. Цена зависит от модели и времени аренды. Также нужен документ и средства для залога. Сумма также оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

Dinamiх – еще один сервис по прокату велосипедов расположенный на Набережной Победы, 44. Аренда велика тут обойдется в среднем 100 грн. На выбор есть различные модели. Для аренды нужны документы и залоговая сумма. Если нет денег на залог – подойдет что-то в эквивалентной стоимости велосипеда, например, ноутбук, смартфон, планшет, техпаспорт на машину.

Велоклуб Mbike находится неподалеку от Новокодацкого парка, на улице Успенских 16. Тут можно взять в аренду разные велосипеды и сразу кататься по огромной зеленой зоне – размер парка около 35 га. Цена за прокат – индивидуальна, но залоговая сумма и документ, подтверждающий личность нужен обязательно.

Левый берег

В веломагазине Dnipro.Bike на Слобожанском проспекте, 29 можно не только купить велосипед, но и взять его в аренду. Цена оговаривается индивидуально.

«МаркетЦентр» — прокат велосипедов, находящийся на левом берегу, неподалеку от Донецкого шоссе на улице Богомаза 202. Аренда велосипеда тут составляет от 150 грн в сутки, в зависимости от модели двухколесного. При себе нужно иметь документы и залоговую сумму.

Общие правила для велопроката в Днепре

Перед тем, как взять велосипед в аренду его нужно тщательно осмотреть на предмет дефектов или неисправностей. Также инструктор должен ознакомить велосипедиста с техникой безопасности при езде на двухколесном и на всякий случай – правилами дорожного движения для велосипедистов.

Залоговая сумма нужна для того, чтобы если клиент повредит велосипед – с этой суммы вычтут средства на ремонт транспорта. Например, прокол колеса в среднем обойдется в 50 грн, деформация обода или поломанные спицы оценивают примерно в 100 грн, поломка переключателя скоростей может затянуть на 500 грн. Если залоговых денег не хватит, то скорее всего арендатора попросят доплатить недостающую сумму. В случае, если по вине клиента велосипед станет полностью непригодным – нужно будет возместить его полную стоимость.

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