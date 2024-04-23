Сколько стоит снять дом в разных районах Днепра: цены стартуют от 2 тыс грн

Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой огород.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов, которые можно снять в разных районах города.

Индустриальный район

В Индустриальном районе самый дешевый дом можно арендовать за 9 тыс грн в месяц. Находится он в районе улицы Холодильной. В доме 2 этажа, 4 комнаты, есть все удобства, мебель и техника. Во дворе есть капитальный гараж, которым смогут пользовать арендаторы. Общая площадь дома 55 кв м.

АНД-район

Чуть дороже – 10 тыс грн в месяц обойдется аренда дома в АНД-районе Днепра. Здание находится в районе улицы Бетховена. В доме 1 этаж, 2 комнаты, общая площадь 45 кв м. Недавно был сделан евроремонт, после него это первая сдача. В доме есть все удобства. Во дворе дома – место под авто. Поселиться в дом можно даже с собакой, но при условии, что четырехлапый будет жить в будке во дворе.

Самарский район

В Самарском районе самый дешевый дом можно снять за 5 тыс грн. Он находится в Приднепровске, неподалеку от конечной остановки транспорта. В доме 3 комнаты, есть ванна, туалет на улице. Во дворе есть место для машины. Как отмечает автор объявления: «надо хорошую семью и хозяйственного мужчину, немного привести в порядок и жить долго в уютном доме».

Сам дом хоть и требует ремонта, но выглядит вполне сносно. Возможно, в помещении не будет хватать некоторой мебели и квартирантам придется привозить свою или покупать.

Новокодацкий район

Снять дом в Новокодацком районе Днепра можно за 6,5 тыс грн. В доме 2 комнаты, общая площадь 53 кв м. При этом платить коммуналку не нужно. Во дворе можно поставить машину.

Дом находится в микрорайоне Диевка-2.

Чечеловский район

В Чечеловском районе минимальная цена на аренду дома стартует от 8 тыс грн. В доме 2 комнаты, один этаж и 45 кв м общей площади. Дом кирпичный, утепленный пенопластом. Отапливается электричеством. В помещении есть все удобства, техника и мебель.

Находится дом в районе улицы Полуботка.

Центральный район

В Центральном районе самый дешевый дом в аренду обойдется в 2 тыс грн. Расположен он в районе Озерки. В одноэтажном доме 2 комнаты, стены из саманного кирпича. Общая площадь 35 кв м. В доме есть минимальный набор мебели и техники.

Туалет и летний душ на улице.

Возможно проживание с животными.

Шевченковский район

Самый дешевый дом в аренду в этом районе обойдется в 16 тыс грн в месяц. В доме 1 этаж, 3 комнаты. Общая площадь 70 кв м. В доме недавно был ремонт, куплена мебель и техника. Дом находится в районе улицы архитектора Олега Петрова.

Платить за коммунальные услуги не нужно.

Все удобства в доме.

Соборный район

Снять дом в Соборном районе Днепра обойдется минимум в 6,5 тыс грн в месяц. Находится он в районе Ботанического сада. В доме 2 комнаты, общая площадь 40 кв м, недавно был сделан ремонт, есть все удобства, мебель, техника.

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