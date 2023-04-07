Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

В следующее воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут отмечать праздник Пасхи. Традиционно он не обходится без выпечки – паски. Многие будут самостоятельно ее готовить. Журналисты dnepr.infо «прошлись» по трем самым популярным супермаркетам города «Варус», «АТБ» и «Сильпо», чтобы определить где дешевле всего купить необходимые ингредиенты для пасхальной выпечки.

Нам потребуется: пачка масла, молоко, 10 яиц, дрожжи, мука, сахар. Изюм, цукаты и украшения – это опционально и поэтому их мы в расчет не берем.

Начнем с самого основного – муки. Будем брать пачку 2 кг потому что так дешевле.

В «Сильпо» нашлась самая дешевая мука по цене 32,99 грн за 1,8 кг. В «Варусе» продукт аналогичного веса можно купить по акционной цене 25,5 грн. Без акции такая мука стоит 33,8 грн. В магазине АТБ самая дешевая мука нашлась по цене 31,1 грн за 2 кг веса.

Второй самый важный ингридиент для выпечки пасок – дрожжи. Мы покупаем прессованные, а не сухие, так как они дешевле и «работают» быстрее, а наша главная цель – скупиться для приготовления выпечки потратив при этом как можно меньше денег. В АТБ 100 грамм продают по цене 10,3 грн. Это их акционная стоимость, без акции самые дешевые дрожжи в этой торговой сети стоят 11,8 грн. В «Варусе» за 100 грамм прессованных дрожжей просят 11,4 грн. В «Сильпо» самые дешевые стоят 9,99 грн. Но это цена со скидкой, без скидки она увеличивается до 11,8 грн за пачку.

Следующее без чего невозможно сделать паску – молоко. В нем мы будем растворять дрожжи. В сети «Сильпо» самые дешевый пакет молока обойдется 26,69 грн за 900 мл. Молоко в «Варусе» стоит минимум 23,5 грн за 900 грамм. Это цена со скидкой. Без нее продукт обойдется в 33 грн. В сети АТБ самое дешевое молоко продают по 28,5 грн за 900 грамм.

Сахар — это то, без чего не «работают» дрожжи. В «Сильпо» стоит минимум 33,69 грн за кило веса. В «Варусе» аналогичный вес сладкого продукта обойдется 33 грн. Кило сахара-песка в АТБ стоит 33 грн.

Следующий компонент, необходимый нам для создания паски – масло. В «Сильпо» оно стоит 48,99 грн. Это минимальная и акционная цена. Без нее самое дешевое масло в магазине обойдется 54,49 грн за 200 грамм. Сливочное масло аналогичного веса в «Варусе» со скидкой обойдется в 39,9 грн. Обычная его цена 52,9 грн.

Найти 200 грамм масла в АТБ оказалось не просто – практически все оно фасовано в упаковки по 180 грамм. Но за 55,3 грн можно найти 200 грамм сливочного. Это самая минимальная цена за такой вес.

И конечно, никуда не деться без яиц. 10 яиц обойдется в «Сильпо» минимум 69,49 грн. В «Варусе» цена за десяток 68,9 грн. в АТБ самые дешевые нашлись по цене 65,8 грн за 10 штук.

Те, кто собирается добавлять в выпечку изюм должны еще добавить около 40 грн за 200 грамм сухофрукта. Украшения на паску стоят от 5 грн за упаковку. Итого, можно отметить, что цены в магазинах Днепра на самые дешевые продукты для паски отличаются не очень сильно. В среднем испечь праздничный хлеб обойдется в 220 грн, если с изюмом и украшениями – то выйдет около 270 грн. В предпраздничные дни магазины часто устраивают акции на товар к Пасхе, поэтому есть возможность сэкономить.

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