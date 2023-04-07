Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Сегодня 17:41
просмотров

В следующее воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут отмечать праздник Пасхи. Традиционно он не обходится без выпечки – паски. Многие будут самостоятельно ее готовить. Журналисты dnepr.infо «прошлись» по трем самым популярным супермаркетам города «Варус», «АТБ» и «Сильпо», чтобы определить где дешевле всего купить необходимые ингредиенты для пасхальной выпечки.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Нам потребуется: пачка масла, молоко, 10 яиц, дрожжи, мука, сахар. Изюм, цукаты и украшения – это опционально и поэтому их мы в расчет не берем.

Начнем с самого основного – муки. Будем брать пачку 2 кг потому что так дешевле.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

В «Сильпо» нашлась самая дешевая мука по цене 32,99 грн за 1,8 кг. В «Варусе» продукт аналогичного веса можно купить по акционной цене 25,5 грн. Без акции такая мука стоит 33,8 грн. В магазине АТБ самая дешевая мука нашлась по цене  31,1 грн за 2 кг веса.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Второй самый важный ингридиент для выпечки пасок – дрожжи. Мы покупаем прессованные, а не сухие, так как они дешевле и «работают» быстрее, а наша главная цель – скупиться для приготовления выпечки потратив при этом как можно меньше денег. В АТБ 100 грамм продают по цене 10,3 грн. Это их акционная стоимость, без акции самые дешевые дрожжи в этой торговой сети стоят 11,8 грн. В «Варусе» за 100 грамм прессованных дрожжей просят 11,4 грн. В «Сильпо» самые дешевые стоят 9,99 грн. Но это цена со скидкой, без скидки она увеличивается до 11,8 грн за пачку.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Следующее без чего невозможно сделать паску – молоко. В нем мы будем растворять дрожжи. В сети «Сильпо» самые дешевый пакет молока обойдется 26,69 грн за 900 мл. Молоко в «Варусе» стоит минимум 23,5 грн за 900 грамм. Это цена со скидкой. Без нее продукт обойдется в 33 грн. В сети АТБ самое дешевое молоко продают по 28,5 грн за 900 грамм.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Сахар — это то, без чего не «работают» дрожжи. В «Сильпо» стоит минимум 33,69 грн за кило веса. В «Варусе» аналогичный вес сладкого продукта обойдется 33 грн. Кило сахара-песка в АТБ стоит 33 грн.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Следующий компонент, необходимый нам для создания паски – масло. В «Сильпо» оно стоит 48,99 грн. Это минимальная и акционная цена. Без нее самое дешевое масло в магазине обойдется 54,49 грн за 200 грамм. Сливочное масло аналогичного веса в «Варусе» со скидкой обойдется в 39,9 грн. Обычная его цена 52,9 грн.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Найти 200 грамм масла в АТБ оказалось не просто – практически все оно фасовано в упаковки по 180 грамм. Но за 55,3 грн можно найти 200 грамм сливочного. Это самая минимальная цена за такой вес.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

И конечно, никуда не деться без яиц. 10 яиц обойдется в «Сильпо» минимум  69,49 грн. В «Варусе» цена за десяток 68,9 грн. в АТБ самые дешевые нашлись по цене 65,8 грн за 10 штук.

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»

Те, кто собирается добавлять в выпечку изюм должны еще добавить около 40 грн за 200 грамм сухофрукта. Украшения на паску стоят от 5 грн за упаковку. Итого, можно отметить, что цены в магазинах Днепра на самые дешевые продукты для паски отличаются не очень сильно. В среднем испечь праздничный хлеб обойдется в 220 грн, если с изюмом и украшениями – то выйдет около 270 грн. В предпраздничные дни магазины часто устраивают акции на товар к Пасхе, поэтому есть возможность сэкономить.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»Українська Новости Днепра про Сколько стоит приготовить паску в Днепре: сравнение цен на продукты в АТБ, «Сильпо», «Варус»Русский

Автор:


# # # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки
    Новости Днепра
    Сегодня 17:40
    В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки

    Спасибо нашим врачам!

    В полиции Днепра прокомментировали скандал с девочками, которые вылезли на надгробия, чтобы сделать фото
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    В полиции Днепра прокомментировали скандал с девочками, которые вылезли на надгробия, чтобы сделать фото

    В Днепре полицейские обнаружили девушек, которые фотографировались на кладбище.

    В поисках Пасхального Кролика: в Днепре в парке обустроили праздничную фотозону (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:41
    В поисках Пасхального Кролика: в Днепре в парке обустроили праздничную фотозону (ФОТО)

    В Днепре один из парков украсили к Пасхе.

    В Днепре мужчина выстрелил в продавщицу продуктового: подробности от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 16:04
    В Днепре мужчина выстрелил в продавщицу продуктового: подробности от полиции

    В Днепре мужчина пытался застрелить продавщицу.

    Последние новости

    Омега 3 — как правильно принимать

    Полезная информация!

    Сегодня 17:47
    0
    просмотров
    В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки
    В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки

    Спасибо нашим врачам!

    Сегодня 17:40
    1
    просмотров
    В полиции Днепра прокомментировали скандал с девочками, которые вылезли на надгробия, чтобы сделать фото
    В полиции Днепра прокомментировали скандал с девочками, которые вылезли на надгробия, чтобы сделать фото

    В Днепре полицейские обнаружили девушек, которые фотографировались на кладбище.

    Сегодня 17:32
    просмотров
    В поисках Пасхального Кролика: в Днепре в парке обустроили праздничную фотозону (ФОТО)
    В поисках Пасхального Кролика: в Днепре в парке обустроили праздничную фотозону (ФОТО)

    В Днепре один из парков украсили к Пасхе.

    Сегодня 16:41
    просмотров
    В Днепре мужчина выстрелил в продавщицу продуктового: подробности от полиции
    В Днепре мужчина выстрелил в продавщицу продуктового: подробности от полиции

    В Днепре мужчина пытался застрелить продавщицу.

    Сегодня 16:04
    просмотров
    В Днепре после реконструкции открыли бульвар Кучеревского: как он выглядит (ФОТО)
    В Днепре после реконструкции открыли бульвар Кучеревского: как он выглядит (ФОТО)

    В Днепре открыли для пешеходов бульвар Кучеревского.

    Сегодня 15:41
    0
    просмотров
    В Днепре вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку
    В Днепре вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку

    В Днепре вынесли приговор 43-летнему местному жителю за изнасилование и ограбление 18-летней девушки (ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

    Сегодня 15:26
    2
    просмотров
    В Украине хотят сносить «хрущевки», а в Днепре их продают почти за миллион гривен
    В Украине хотят сносить «хрущевки», а в Днепре их продают почти за миллион гривен

    В Украине планируют сносить старые дома – «хрущевки» и панельные, которые считаются устаревшими. Владельцев квартир в этих домах будут отселять во временное жилье или предоставлять другое. Такой закон был принят в Верховной Раде в первом чтении.

    Сегодня 14:53
    просмотров
    Священнику УПЦ МП, которого задержали в Днепре за развращение родных дочерей, избрали меру пресечения
    Священнику УПЦ МП, которого задержали в Днепре за развращение родных дочерей, избрали меру пресечения

    На днях в Днепре задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.

    Сегодня 14:38
    1
    просмотров
    Минимальная видимость: синоптики предупредили о плотном тумане в Днепре
    Минимальная видимость: синоптики предупредили о плотном тумане в Днепре

    В Днепре ухудшатся погодные условия.

    Сегодня 14:32
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх