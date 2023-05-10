Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра: продают с мебелью и ключами от лифта

Наибольшей популярностью на рынке недвижимости в Днепре пользуются однокомнатные квартиры. В первую очередь они привлекают потенциальных покупателей низкими коммунальными платежами по сравнению со своими двух и трех комнатными «собратьями». Но парадокс в том, что хоть квадратных метров там не много, оцениваются они дороже, чем метраж больших квартир, плюс однокомнатных квартир на продажу в Днепре не так уж и много.

Журналисты dnepr.info собрали самые дешевые предложения о продаже однокомнатных квартир в Днепре по районам города.

За 562 тыс грн в Соборном районе Днепра можно купить однокомнатную квартиру общей площадью почти 17 кв.м. Находится она на жилмассиве Победа-6. Жилье расположено на 7 этаже 9 –ти этажного дома, в помещении косметический ремонт. Как обозначил автор объявления, летом коммунальные платежи составляют 400 грн, зимой – 1000 грн, в подъезде есть видеонаблюдение, лифтом могут пользоваться только те, у кого есть к нему ключи.

В Шевченковском районе города купить однокомнатную квартиру можно по цене 618 тыс грн за 23 кв.м. Находится дом в районе 12 квартала. Квартира расположена на последнем этаже панельного дома. Новому хозяину достанется с мебелью, техникой и косметическим ремонтом.

В Центральном районе Днепра однокомнатная оценивается в минимум 337 тыс грн. Расположена на улице Руденко, в 9 этажном доме на 1 этаже. Общая площадь 26 кв.м. В квартиру уже начат ремонт, заменены окна. Новому хозяину в качестве бонуса достанутся строительные материалы.

В Чечеловском районе Днепра самая дешевая однокомнатная нашлась за 543 тыс грн. Ее общая площадь 35 кв.м. Квартира находится на жилмассиве Западный, на втором этаже 2-хъ этажного дома. Есть балкон. В квартире косметический ремонт.

Купить однокомнатную квартиру в Новокодацком районе Днепра обойдется 393 тыс грн. Общая площадь 20 кв.м. Продавец жилья утверждает, что квартира настолько теплая, что зимой коммуналка обходится всего 760 грн в месяц. Расположена квартира на 1 этаже.

В Самарском районе Днепра квартиру можно купить за 596 тыс грн. Находится она в клубном доме. Площадь однокомнатной – 30,6 кв.м. Территория двора закрыта, дом утепленный. Состояния жилья – «после строителей». В квартиру заведен свет, вода, установлены счетчики.

В Индустриальном районе самая дешевая однокомнатная квартира на продажу в Днепре нашлась на улице Осенней. За 18 кв.м. общей площади хотят 374, 5 тыс грн. Расположена квартира на 4 этаже дома-хрущевки. Помещению нужен ремонт.

В АНД-районе Днепра однокомнатная квартира обойдется минимум 337 тыс грн. Находится она на 3, последнем этаже дома. Общая площадь 18,6 кв.м. Нет балкона, но высокие потолки позволяют превратить квартиру в двухуровневую. Продается в состоянии «после строителей».

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