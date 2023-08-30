Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

В Днепре все больше появляется новых ЖК. Цены на квадратные метры в них не слишком отличаются от цен на квартиры на вторичном рынке.

Журналисты dnepr.info решили сравнить, во сколько обойдется покупка однокомнатной квартиры в Днепре на первичном и вторичном рынке. Для этого мы взяли районы, где есть старые дома и возведены новые ЖК и сравнили стоимость квадратного метра в обоих зданиях.

Нагорный район

В районе проспекта Гагарина на улице Лазаряна есть как старые пятиэтажки, так и новые дома.

Однокомнатная квартира в доме на 5 этажей – «хрущевке» обойдется почти 1,5 млн грн. В квартире 31 кв м, таким образом, 1 кв м жилья стоит 47,3 тыс грн. При этом в квартире сделан новый ремонт и есть современная мебель и техника. Жилье находится на последнем этаже.

Также однокомнатная квартира, но уже в новом доме на улице Лазаряна обойдется в 2,6 млн грн. Эта квартира чуть больше по метражу – 45 кв м, но также находится на пятом этаже. Всего в доме 12 этажей. Ее точно так же продают с ремонтом, современной мебелью и техникой. Во дворе есть закрытая парковка. Один квадратный метр площади в этой квартире обойдется в 57, 1 тыс грн.

Центральный проспект

Купить однокомнатную квартиру в районе парка Глобы в Днепре на вторичном рынке обойдется 1,6 млн грн. Квартира с ремонтом и мебелью, общая площадь 42 кв м. Жилье находится на втором этаже 5-ти этажного дома. За каждый квадратный метр этой квартиры нужно заплатить 39,3 тыс грн.

Купить квартиру также в районе парка Глобы, но в новом ЖК обойдется 2,9 млн грн. Жилье находится на 12 этаже 21-го этажного дома. Общая площадь 50 кв м. Тут также сделан новый ремонт, куплена мебель, техника и даже комплект посуды. Тут купить квадратный метр можно за 58,7 тыс грн.

Победа

Купить однокомнатную квартиру на Победе-6 в Днепре в 9-ти этажном доме обойдется в 1,2 млн грн. Общая площадь квартиры – 37 кв м. Она находится на 8 этаже. Дом возведен в 1980-х годах. Рядом находится тупик маршруток и яхт-клуб «Сич». Квадратный метр жилья обойдется в 33,7 тыс грн. В помещении необходимо делать ремонт.

Также на Победе-6, но уже в новом ЖК «Южный» купить однокомнатную квартиру можно за 2 млн грн. Находится она на 13 жтаже 16-ти этажного дома. Здание построено в 2021 году. Состояние квартиры – «после строителей». Стоимость квадратного метра почти 44 тыс грн.

Левобережный

Купить квартиру на вторичном рынке в районе жилмассива Левобережный в Днепре обойдется в 1,5 млн грн. Квартира находится на 7 этаже 10-ти этажного дома. В ней 40 кв м, за каждый придется заплатить почти 37 тыс грн. Тут новый ремонт, продают вместе с мебелью и техникой.

Жилье в новом ЖК «Олимпийский» обойдется в 2 млн грн. Квартира 43 кв м, находится на 3 этаже 7-ми этажного дома. Продается с техникой и мебелью. Один квадратный метр обойдется в 46,1 тыс грн. Помимо комнаты, кухни-студии и санузла в квартире есть небольшая гардеробная.

Набережная

Купить однокомнатную квартиру в панельном доме на Сичеславской Набережной можно за 1,8 млн грн. Общая площадь жилья 38 кв м, стоимость одного метра 46,8 тыс грн. Квартира находится на 6 этаже. Продается вместе с техникой и мебелью. ремонт был три года назад. Из окон виден ресторан «Поплавок».

Новых ЖК на Сичеславской Набережной не так много, купить квартиру можно как в доме, который столько строится, так и в уже возведенном здании. Так, квартира в ЖК «Фестивальный» обойдется в 3,6 млн грн, а квадратный метр жилья в 77 тыс грн. Квартира находится на 5 этаже 7-ми этажного здания. В ней сделан ремонт, установлена современная техника и новая мебель. Общая площадь жилья 46 кв м.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: