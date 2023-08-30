Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Сегодня 17:19
просмотров

В Днепре все больше появляется новых ЖК. Цены на квадратные метры в них не слишком отличаются от цен на квартиры на вторичном рынке.
Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

#image_title

Журналисты dnepr.info решили сравнить, во сколько обойдется покупка однокомнатной квартиры в Днепре на первичном и вторичном рынке. Для этого мы взяли районы, где есть старые дома и возведены новые ЖК и сравнили стоимость квадратного метра в обоих зданиях. 

Нагорный район

В районе проспекта Гагарина на улице Лазаряна есть как старые пятиэтажки, так и новые дома.

Однокомнатная квартира в доме на 5 этажей – «хрущевке» обойдется почти 1,5 млн грн. В квартире 31 кв м, таким образом, 1 кв м жилья стоит 47,3 тыс грн. При этом в квартире сделан новый ремонт и есть современная мебель и техника. Жилье находится на последнем этаже.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Также однокомнатная квартира, но уже в новом доме на улице Лазаряна обойдется в 2,6 млн грн. Эта квартира чуть больше по метражу – 45 кв м, но также находится на пятом этаже. Всего в доме 12 этажей. Ее точно так же продают с ремонтом, современной мебелью и техникой. Во дворе есть закрытая парковка. Один квадратный метр площади в этой квартире обойдется в 57, 1 тыс грн.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Центральный проспект

Купить однокомнатную квартиру в районе парка Глобы в Днепре на вторичном рынке обойдется 1,6 млн грн. Квартира с ремонтом и мебелью, общая площадь 42 кв м. Жилье находится на втором этаже 5-ти этажного дома. За каждый квадратный метр этой  квартиры нужно заплатить 39,3 тыс грн.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Купить квартиру также в районе парка Глобы, но в новом ЖК обойдется 2,9 млн грн. Жилье находится на 12 этаже 21-го этажного дома. Общая площадь 50 кв м. Тут также сделан новый ремонт, куплена мебель, техника и даже комплект посуды. Тут купить квадратный метр можно за 58,7 тыс грн.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Победа

Купить однокомнатную квартиру на Победе-6 в Днепре в 9-ти этажном доме обойдется в 1,2 млн грн. Общая площадь квартиры – 37 кв м. Она находится на 8 этаже. Дом возведен в 1980-х годах. Рядом находится тупик маршруток и яхт-клуб «Сич». Квадратный метр жилья обойдется в 33,7 тыс грн. В помещении необходимо делать ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Также на Победе-6, но уже в новом ЖК «Южный» купить однокомнатную квартиру можно за 2 млн грн. Находится она на 13 жтаже 16-ти этажного дома. Здание построено в 2021 году. Состояние квартиры – «после строителей». Стоимость квадратного метра почти 44 тыс грн.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Левобережный

Купить квартиру на вторичном рынке в районе жилмассива Левобережный в Днепре обойдется в 1,5 млн грн. Квартира находится на 7 этаже 10-ти этажного дома. В ней 40 кв м, за каждый придется заплатить почти 37 тыс грн. Тут новый ремонт, продают вместе с мебелью и техникой.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Жилье в новом ЖК «Олимпийский» обойдется в 2 млн грн. Квартира 43 кв м, находится на 3 этаже 7-ми этажного дома. Продается с техникой и мебелью. Один квадратный метр обойдется в 46,1 тыс грн. Помимо комнаты, кухни-студии и санузла в квартире есть небольшая гардеробная.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Набережная

Купить однокомнатную квартиру в панельном доме на Сичеславской Набережной можно за 1,8 млн грн. Общая площадь жилья 38 кв м, стоимость одного метра 46,8 тыс грн. Квартира находится на 6 этаже. Продается вместе с техникой и мебелью. ремонт был три года назад. Из окон виден ресторан «Поплавок».

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

Новых ЖК на Сичеславской Набережной не так много, купить квартиру можно как в доме, который столько строится, так и в уже возведенном здании. Так, квартира в ЖК «Фестивальный» обойдется в 3,6 млн грн, а квадратный метр жилья в 77 тыс грн. Квартира находится на 5 этаже 7-ми этажного здания. В ней сделан ремонт, установлена современная техника и новая мебель. Общая площадь жилья 46 кв м.

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)

#image_title

 

Читайте также:

Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО)Русский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Делали «инвалидность» военным или родственникам: в Днепре разоблачили очередную схему уклонения от службы
Новости Днепра
Сегодня 13:42
Делали «инвалидность» военным или родственникам: в Днепре разоблачили очередную схему уклонения от службы

В Днепре разоблачили очередных дельцов, которые за деньги делали справки…

Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:05
Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

На днях жители Днепра могли видеть необычный маленький остров на…

В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали
Новости Днепра
Вчера 20:41
В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали

В патрульной полиции Днепра официально прокомментировали инцидент с инспектором, смертельно…

На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения
Новости Днепра
Вчера 17:10
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения

Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию…

Последние новости

Полицейские Днепропетровщины разыскивают без вести пропавшего 50-летнего мужчину: был в Киеве на дежурстве
Полицейские Днепропетровщины разыскивают без вести пропавшего 50-летнего мужчину: был в Киеве на дежурстве

Нужна ваша помощь!

Сегодня 16:36
4
просмотров
В Днепре жилмассив и десяток улиц остались без воды: причина и когда ее вернут
В Днепре жилмассив и десяток улиц остались без воды: причина и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 15:28
6
просмотров
«Быдло хоть на Jaguar, хоть на «запорожце»- быдло»: Филатов о стрельбе с патрульным в Днепре
«Быдло хоть на Jaguar, хоть на «запорожце»- быдло»: Филатов о стрельбе с патрульным в Днепре

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал резонансное дело с патрульным, застрелившим водителя.

Сегодня 14:53
17
просмотров
Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога
Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога

Специалисты исследовали криворожские почвы.

Сегодня 14:29
2
просмотров
Бывшая жена мужчины, которого вчера застрелили в Днепре, рассказала новые подробности: «В машине была любовница»
Бывшая жена мужчины, которого вчера застрелили в Днепре, рассказала новые подробности: «В машине была любовница»

Вчера в Днепре на проспекте Мазепы застрелили мужчину. Как выяснилось, это сделал инспектор патрульной полиции.

Сегодня 14:20
30
просмотров
Делали «инвалидность» военным или родственникам: в Днепре разоблачили очередную схему уклонения от службы
Делали «инвалидность» военным или родственникам: в Днепре разоблачили очередную схему уклонения от службы

В Днепре разоблачили очередных дельцов, которые за деньги делали справки для уклонения от призыва.

Сегодня 13:42
4
просмотров
В прокуратуре сообщили новые подробности о стрельбе в Днепре: «Предварительно, за рулем была женщина»
В прокуратуре сообщили новые подробности о стрельбе в Днепре: «Предварительно, за рулем была женщина»

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре застрелили мужчину. Позже оказалось, что это сделал инспектор патрульной полиции.

Сегодня 13:29
6
просмотров
Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)
Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

На днях жители Днепра могли видеть необычный маленький остров на реке в районе Фестивального причала. Остров просуществовал несколько дней. Неподалеку от него находился еще один клочок суши – еще меньшего размера. Но когда изменилось течение Днепра острова практически скрылись под…

Сегодня 13:05
9
просмотров
Плюнул у ветерана: фитнес-тренера из Полтавы, месяц терроризировавшего военных, задержали
Плюнул у ветерана: фитнес-тренера из Полтавы, месяц терроризировавшего военных, задержали

В Полтаве задержан блогер, издевавшийся над ветеранами.

Сегодня 12:57
4
просмотров
Открытие большого бассейна в СК «Метеор» в Днепре после ракетного удара перенесли: новая дата
Открытие большого бассейна в СК «Метеор» в Днепре после ракетного удара перенесли: новая дата

15 августа россияне атаковали Днепр ракетами. Они попали в промышленное предприятие, а также повредили СК "Метеор".

Сегодня 12:50
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх