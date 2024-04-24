Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: апрель 2024

В среднем квадратный метр жилья в Днепре оценивается в 31,5 тыс грн. Дешевле всего квадратные метры в Новокодацком районе – в среднем за один просят 31,1 тыс грн, дороже всего – в Соборном районе 51,4 тыс грн. В Центральном и Шевченковском районе стоимость кв м примерно одинакова – 39,4 тыс грн.

Журналисты dnepr.info решили узнать где самые дешевые квадратные метры, а где – в среднем самые дорогие.

АНД-район

Средняя цена на квадратные метры в АНД районе составляет 35,2 тыс грн. Дороже всего продают квартиры в Березановке 53,5 тыс грн и на жилмассиве Каменской – 41,8 тыс грн Дешевле всего – 27,6 тыс грн в районе Клинчк и Старое Клочко – 32,4 тыс грн.

Индустриальный район

Средняя цена на квадратный метр в этом районе в среднем от 34,7 тыс грн. Дешевле всего продают недвижимость в районе Нового Клочко – 27,2 тыс грн. Дороже всего продают квадратные метры в районе Лесопарк – 57,1 тыс грн за кв м. Жилье на Левобережном обойдется в среднем 37 тыс грн за кв м.

Самарский район

Средняя стоимость квадратных метров в Самарском районе составляет 31,4 тыс грн Дешевле всего продают недвижимость на жилмассиве Южный – 27,6 тыс грн. Дороже всего – в Одинковке – в среднем просят 58,7 тыс грн за кв м. Чуть дешевле Игрень – тут в среднем хотят выручить 55,5 тыс грн за кв м жилья.

Новокодацкий район

В Новокодацком районе средняя цена на квадратные метры от 31,5 тыс грн. Дешевле всего продаются квартиры на Западном – в среднем просят 25,9 тыс грн за кв м и в районе Таромского – кв м продают от 21,5 тыс грн в среднем. Дороже всего жилье в Диевке-2, стоимость квадратного метра 45,7 тыс грн. Квадратный метр на парусе стоит в среднем 35,9 тыс грн, а на Красном Камне – 34,9 тыс грн.

Чечеловский район

Квадратный метр жилья в Чечеловском районе Днепра оценивается в среднем в 34,1 тыс грн Дороже всего продают недвидимость на Шляховке – просят в среднем 63,1 тыс грн за кв м. Дешевле всего на Титова – 32,6 тыс грн за кв м.

Центральный район

Чтобы жить в Центральном районе Днепра нужно быть готовым отдать в среднем 41,3тыс грн за кв м жилья. Самое дешевое жилье тут в Рыбальской балке – в среднем 30,8 тыс грн за кв м. Дороже всего обойдутся квадратные метры на проспекте Яворницкого – 52,2 тыс грн 46,3 тыс грн просят за жилье в районе ЦУМа и примерно столько же – у парка Глобы. Жилье на набережной обойдется в среднем от 49,3 тыс грн за кв м.

Шевченковский район

В этом районе Днепра один квадратный метр в квартире или частном доме оценивается в среднем в 42,1 тыс грн. Самые дешевые кв м – на 12 квартале – 31,6 тыс грн за 1 кв м в среднем. Дороже всего обойдутся квартиры в центре города 51,3 тыс грн.

Чуть дороже 41,7 тыс грн за кв м обойдется недвижимость на улице Грушевсего, Сечевых Стрельцов.

Соборный район

В Соборном районе города средняя стоимость квадратного метра оценивается владельцами недвижимости в 52,1 тыс грн. Дешевле всего – 38,7 тыс грнв среднем обойдется кв м жилья на жилмассиве Победа-6, чуть дороже 39,5 тыс грн – стоят кв м на жилмассиве Сокол.

Для тех, кто хочет купить квартиру в районе ДИИТа необходимо приготовится потратить 48,8 тыс грн за кв м. Аналогичная цена зафиксирована и в районе Подстанции, Лагерного, Победы-2. Чтобы жить у парка Шевченко нужно выложить 56,4 тыс грн за кв м. Примерно столько же стоит кв м недвижимости в районе Победы-1.

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