Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры на проспекте Гагарина в Днепре

Самая дешева квартира на Гагарина нашлась по цене 6,5 тыс грн в месяц. Находится на третьем этаже «хрущевки». Состояние – косметический ремонт. Есть бойлер, стиральная машинка, духовой шкаф. Отопление централизованное. Вся необходимая мебель для проживания. Неподалеку находится торговый центр.
7 тыс грн в месяц обойдется квартира на Гагарина с автономным отоплением. Расположена она на первом этаже дома-«сталинки», неподалеку от университета, где готовят будущих юристов. Из техники есть кондиционер, стиральная машинка, холодильник, микроволновка, проведен Интернет. Хозяин не против, если в квартире вместе с квартирантом будет проживать «нешкодливое домашнее животное».
Чуть дороже – 7,5 тыс грн в месяц обойдется квартира в районе того же вуза, но уже на 6 этаже 9-этажного дома. Установлен кондиционер, лифт работает, в квартире есть нужная техника и мебель, недавно был проведен ремонт. Довольно «свежая» мебель и застекленный балкон.
Столько же обойдется квартира в районе улицы Ирпеньской. Квартира находится на втором этаже 5-ти этажного дома. Есть вся мебель и техника. Отопление централизованное, ремонт косметический. Мебель довольно новая и выглядит квартира, судя по фото, довольно опрятно.
За 8,5 тыс грн в месяц можно арендовать квартиру в одной из «хрущевок» по проспекту Гагарина. Находится помещение на втором этаже, санузел смежный. Недавно был выполнен хороший ремонт, новая сантехника. Отопление централизованное, а для горячей воды есть газовая колонка. в квартире есть необходимая мебель и техника, установлен кондиционер.
В тупике первого трамвая можно снять квартиру за 9,5 тыс грн. В ней современный ремонт, новая мебель и техника. Есть вся техника – от микроволновки до варочной поверхности, проведен Интернет и кабельное.
11 тыс грн обойдется аренда квартиры с хорошим ремонтом и диваном на кухне. В однокомнатной квартире два спальных места в разных комнатах. Из техники есть все, что нужно, недавно был проведен ремонт. Новая мебель.
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Яна Юхименко
Автор:
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